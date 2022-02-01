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TİP Genel Başkanı Baş: "Ukrayna'daki gerilimin nedeni NATO'nun savaşa dayalı siyasi yönelimi" - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Baş: "Ukrayna'daki gerilimin nedeni NATO'nun savaşa dayalı siyasi yönelimi"

01.02.2022 15:03
TİP Genel Başkanı Baş: "Ukrayna'daki gerilimin nedeni NATO'nun savaşa dayalı siyasi yönelimi"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Ukrayna'daki gerilimin nedeninin, ABD liderliğindeki NATO'nun savaş ve gerilime dayalı siyasi yönelimi olduğunu söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Ukrayna'daki gerilimin nedeninin, ABD liderliğindeki NATO'nun savaş ve gerilime dayalı siyasi yönelimi olduğunu söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, bugün TBMM'de yemin edeceğini anımsatarak, Bozdağ'ın yargıda tam denetimin sağlanması için tekrar bu göreve getirildiğini savundu.

Trabzon'daki törende bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadeleri hatırlatan Baş, "Saray çevresinin memnuniyetle izlediği görüntüleri, biz yüzümüz kızararak, midemiz bulanarak izledik. Dindar ve kindar neslin örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Adeta bir bebekten katil yaratan zihniyeti gördük." diye konuştu.

Ukrayna'da, ABD ile Rusya arısındaki gerilime dikkati çeken Baş, "Ukrayna'daki gerilimin nedeni ABD liderliğindeki NATO'nun savaş ve gerilime dayalı siyasi yönelimidir. Bölgeye barışın gelmesi için NATO'nun dağıtılması gerekir. Dünya barışı için bu bir ön koşuldur. TİP olarak ne ülkemizin yabancı ülkelerde üsler kurmasına ne de yabancı ülkelerin ülkemizde askeri üsler kurmasına razıyız. NATO'nun yayılmacı politikalarına şiddetle 'hayır' diyoruz." dedi.

TİP Genel Başkanı Baş: Ukrayna'daki gerilimin nedeni NATO'nun savaşa dayalı siyasi yönelimi

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'Ukrayna'daki gerilimin nedeni NATO'nun savaşa dayalı siyasi yönelimi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Baş: "Ukrayna'daki gerilimin nedeni NATO'nun savaşa dayalı siyasi yönelimi" - Son Dakika
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