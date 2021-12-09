TİP Milletvekili Ahmet Şık: Soylu ile A Haber Bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız - Son Dakika

Meclis'te gece yarısı yaşanan gerginliğin ardından TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kürsüye geldi.

Şık, şunları söyledi:

''Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız. Türkiye Sedat Peker'i konuşuyor. Sedat Peker'in iddialarına göre 360 kez suç işlenmiş. Kaç dava açılmış: 1.

"MAFYA BAKANIN SUÇLARINI AÇIKLIYOR"

Çoğu Soylu ile ilgili olan suçlamaların yalan olduğunu iddia etti. Bir İçişleri Bakanı düşünün mafyanın suçlarını engellemesi gerekirken; mafya çıkmış bakanın suçlarını açıklıyor.

Patlayan bombalardan bahsedip, Efkan Ala'yı suçluyor. Peker'e resmi koruma verilmesinin sorumlusunun Selami Altınok olduğunu söyledi, FETÖ'cülük itham etti. Metin Külünk'ün ismini tartışmaya açtı, suç işledi. Tehditlerine bütçe görüşmelerinde de devam etti.'

Şık, iktidarı hedef aldığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"HESAP VERECEKSİNİZ"

'KHK ile işten atılanlar için hesap vereceksin. Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babanın hesabını vereceksiniz, evde saç kurutma makinesini açıp yoksulluktan ısıtamadığı çocuklarının kahrıyla intihar eden annenin hesabını vereceksiniz, bir sokakta resmi ve sivil faşistlerce katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın, Berkin Elvan'ın, Oğuz Arda Sel'in, Medeni Yıldırım'ın, Kemal Kurkut'un hesabını vereceksiniz... ''