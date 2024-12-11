TİP'ten Özel Hastanelerin Kamulaştırılması Teklifi - Son Dakika
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Politika

TİP'ten Özel Hastanelerin Kamulaştırılması Teklifi

Saliha Sera Kadıgil, özel hastanelerin kamulaştırılması için Meclis'e kanun teklifi verdi.

11.12.2024 16:17
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, özel hastanelerin tamamının kamulaştırılması için Meclis Başkanlığına bir kanun teklifi verdiklerini söyledi.

Kadıgil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bütçe görüşmelerinde grubu olmayan partilere söz hakkı verilmediğini, bu nedenle Genel Kurulda görüşlerini vatandaşlara iletemediklerini kaydetti.

Hükümetin politikalarını eleştiren Kadıgil, 2025 yılı için bütçe gelirlerinin 12 trilyon lira, giderlerinin ise 14 trilyon lira olacağını, böylece 2 trilyon liralık bir açığın ortaya çıkacağını belirtti.

Kalıcı yaz saati uygulamasına değinen Kadıgil, vatandaşların her gün sabah karanlığında yollara düşmek zorunda kaldığını ifade etti.

Kadıgil, genel bütçeden yüzde 4 oranında bir bütçenin Sağlık Bakanlığına ayrıldığını, bu bütçenin OECD ülkelerine göre düşük olduğunu aktardı.

Türkiye'de özel hastane sayısının her geçen yıl arttığını dile getiren Kadıgil, "Özel hastanelerin tamamının kamulaştırılması ve bunların paralarının Sağlık Bakanlığı bütçesine aktarılması için Meclis Başkanlığına bir kanun teklifi verdik. Sağlık ve eğitimin alınıp satılacak bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Herkesin sağlık hizmeti alabilmesi için bu kurumların devlete ait olması lazım, bunlara derhal el konulmalıdır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TİP'ten Özel Hastanelerin Kamulaştırılması Teklifi - Son Dakika

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