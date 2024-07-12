Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı protestocular, belediye başkanlığı binasını molotof kokteyli atarak ateşe verdi. Protestocular, Başbakan Edi Rama'ya istifa çağrısında bulundu ve eski Başbakan Berisha'nın serbest bırakılmasını talep etti.

12.07.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı protestocular, belediye başkanlığı binasını molotof kokteyli atarak ateşe verdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefetin çağrısıyla yüzlerce kişi akşam saatlerinde sokaklara döküldü. Başbakanlık Ofisi önünde toplanan hükümet karşıtı protestocular, yolsuzlukları suçladıkları Başbakan Edi Rama'ya istifa çağrısında bulundu. Protestocular daha sonra Rama'nın Sosyalist Partisinden olan Tiran Belediye Başkanlığına geçti. Bazı protestocular binayı molotof kokteyliyle hedef alarak ateşe verdi.

Eski Başbakan Berisha'nın serbest bırakılması istendi

Protestocular ayrıca 2005-2013 yılları arasındaki başbakanlık döneminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde tutulan ve hakkında soruşturma başlatılan ana muhalefet lideri Sali Berisha'nın serbest bırakılmasını talep etti. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Berisha ev hapsinden yayınladığı video mesajında, "Arnavutluk, Avrupa'da muhalefet liderinin hiçbir gerçek, kanıt veya belge olmadan siyasi olarak tutuklandığı tek ülkedir. Edi Rama Arnavutların, muhalefetin ve adaletin olmadığı bir Arnavutluk istiyor" dedi.

Ana muhalefet lideri yolsuzlukla suçlanıyor

Arnavutluk'ta 1992-1997 yılları arasında cumhurbaşkanlığı, 2005-2013 yılları arasında başbakanlık yapan Berisha, görevde olduğu döneme ilişkin yürütülen bir yolsuzluk davası kapsamında Aralık ayının sonunda ev hapsine alınmıştı. Yurt dışına çıkması da yasaklanan 79 yaşındaki Berisha, 2005-2013 yılları arasındaki dönemde nüfuzunu kullanarak bir devlet arazisinin özelleştirilmesinde damadını kayırmakla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Berisha, Başbakan Edi Rama'yı muhalifleri susturmaya yönelik "siyasi saldırı" gerçekleştirmekle suçluyor.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti, Başbakan Rama'yı adam kayırma ve yolsuzlukla suçlayarak ülkenin gençlerinin büyük bir kısmının daha iyi yaşam şartları için Avrupa ülkelerine göç etmesine neden olduğunu savunuyor. - TİRAN

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Edi Rama, Hükümet, Tiran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:34:16. #1.13#
SON DAKİKA: Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement