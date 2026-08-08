Todd Blanche, Adalet Bakanı Olarak Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Todd Blanche, Adalet Bakanı Olarak Onaylandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senato, Trump'ın eski avukatı Todd Blanche'ı Adalet Bakanı olarak 50 evet oyu ile onayladı.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın eski kişisel avukatı Todd Blanche'ın Adalet Bakanı olmasına onay verdi.

ABD Senatosunda Başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilen eski avukatı Todd Blanche için oylama yapıldı. Blanche, 49 "hayır" oyuna karşılık "50" evet oyu ile Senato'dan onay aldı. Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski, tüm Demokratlarla birlikte Blanche'ın bakanlığına karşı çıktı. Oylamanın ardından Blanche, "Başkan Trump'ın bana duyduğu güven ve itimattan dolayı son derece onur duyuyorum" dedi.

Oylama, Nisan ayından beri geçici Adalet Bakanı olarak görev yapan Blanche konusunda Senato'daki Cumhuriyetçiler ile Trump yönetimi arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığa son verdi. Bazı Cumhuriyetçi senatörler, Blache'ın Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin yayınlanmasındaki tutumu ve Trump'ın 1.8 milyar dolarlık "silahlanma karşıtı" fonunun kurulmasındaki rolü konusunda endişelerini dile getirmişti.

Pondi'nin yerine geldi

Pam Bondi'nin Nisan ayında Adalet Bakanlığı görevinden alınmasının ardından yerine Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ı Bakan Vekili olarak atayan Trump, daha sonra Blanche'ı Adalet Bakanlığı görevine aday göstermişti.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Blanche, Son Dakika

Son Dakika Politika Todd Blanche, Adalet Bakanı Olarak Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

13:10
Altın için dudak uçuklatan tahmin Dev banka rakam verdi
Altın için dudak uçuklatan tahmin! Dev banka rakam verdi
12:52
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk’tan olay karar
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar
12:49
Manifest konserinde ortalık karıştı Bir anda sahneye atladı
Manifest konserinde ortalık karıştı! Bir anda sahneye atladı
12:43
Sahillerde yeni dönem Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
Sahillerde yeni dönem! Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 15:45:49. #7.13#
SON DAKİKA: Todd Blanche, Adalet Bakanı Olarak Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.