Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emine Erdoğan'a yaptığı jest tüm binleri gülümsetti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emine Erdoğan'a yaptığı jest tüm binleri gülümsetti

29.10.2022 20:20

Togg'un fabrika açılışında ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'a yaptığı jestle tüm salona tebessüm ettirdi. Cumhurbaşkanı, "İlk satın alma siparişini de buradan veriyorum. Farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Alacağımız otomobilin rengine Emine Hanım ile istişare edip karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İlk aracı banttan indiren Erdoğan, üretim bandından aldığı aracı konuşma yapacağı sahneye kadar getirdi.

EMİNE ERDOĞAN JESTİ

Kürsüden ilk siparişi veren Erdoğan'ın, binlerce kişinin önünde Emine Erdoğan'a yaptığı jest tüm salona tebessüm ettirdi. Erdoğan, "İlk satın alma siparişini de buradan veriyorum. Farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Alacağımız otomobilin rengine Emine Hanım ile istişare edip karar vereceğiz." dedi.

Erdoğan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine vatandaşımızın Togg'u rahat satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binlerce kişi önünde Emine Erdoğan'a yaptığı jest, tüm salona tebessüm ettirdi

ÖN SATIŞ ŞUBATTA

Peki Togg ne zaman yollarda olacak. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek.

FİYAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatının bugünden vermek mümkün değil. Şubatta ön satışla birlikte fiyat açıklanacaktır."

YORUMLAR
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emine Erdoğan'a yaptığı jest tüm binleri gülümsetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emine Erdoğan'a yaptığı jest tüm binleri gülümsetti - Son Dakika
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