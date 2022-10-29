Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emine Erdoğan'a yaptığı jest tüm binleri gülümsetti

Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İlk aracı banttan indiren Erdoğan, üretim bandından aldığı aracı konuşma yapacağı sahneye kadar getirdi.

EMİNE ERDOĞAN JESTİ

Kürsüden ilk siparişi veren Erdoğan'ın, binlerce kişinin önünde Emine Erdoğan'a yaptığı jest tüm salona tebessüm ettirdi. Erdoğan, "İlk satın alma siparişini de buradan veriyorum. Farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Alacağımız otomobilin rengine Emine Hanım ile istişare edip karar vereceğiz." dedi.

Erdoğan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine vatandaşımızın Togg'u rahat satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum.

ÖN SATIŞ ŞUBATTA

Peki Togg ne zaman yollarda olacak. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek.

FİYAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatının bugünden vermek mümkün değil. Şubatta ön satışla birlikte fiyat açıklanacaktır."