Üye Girişi
Tok'tan 2002 ruhu ile 2023 vurgusu - Son Dakika

Tok'tan 2002 ruhu ile 2023 vurgusu

11.12.2021 10:15
Tok'tan 2002 ruhu ile 2023 vurgusu

Önceki dönem mahalle başkanları ve yönetimi ile "Vefa Buluşmaları" isimli programda bir araya gelen eski İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu 2023 hedefleri doğrultusunda, 2002 ruhu etrafında kenetlenip yeni bir uyanış ve diriliş ile güçlü bir...

Önceki dönem mahalle başkanları ve yönetimi ile "Vefa Buluşmaları" isimli programda bir araya gelen eski İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu 2023 hedefleri doğrultusunda, 2002 ruhu etrafında kenetlenip yeni bir uyanış ve diriliş ile güçlü bir birliktelik sağlayarak ülkemiz ve milletimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Eski TBMM Müşaviri Erdoğan Tok, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne teşkilatın sancaktarlığını yapan önceki dönem mahalle başkanları ve yönetimi ile "Vefa Buluşması"nda bir araya geldi.

2023 hedefi mesajı

Daha önce, 2001 yılından bugüne AK Parti'nin her bir kademesinde görevde bulunmuş parti teşkilatı mensubu kadınlarla bir araya gelen Erdoğan Tok, Derebahçe Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen '2. Vefa Buluşması'nda önceki dönem mahalle başkanlarını ve yönetimini ağırladı. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği vefa buluşmasında Erdoğan Tok, 2023 hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdi.

"Hiçbir zaman unutanlardan olmayacağız"

AK Parti'nin vefa hareketi olduğunu söyleyen Erdoğan Tok, "Vefa demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. Bizi güçlü kılan özümüzdeki vefa duygusu, kurduğumuz gönül bağıdır. Hiç bir zaman unutanlardan olmayacağız. Tek bir kişiye dahi ihtiyacımız olan bir seçim dönemine giriyoruz. Kimseyi kaybetme lüksümüz yok. Her bir kardeşimiz bizim için çok değerli ve kıymetli. Davasına sahip çıkan, partisi için bugüne kadar gece gündüz koşturan, zamanından, ailesinden fedakarlık yapan, her yerde davasını cesaretle savunan her bir kardeşimize sahip çıkmak zorundayız. Bu parti hepimizin. Bu parti milletin partisidir. Kimsenin tekelinde değil. Cumhurbaşkanımız emeğin, yoksulun, köylünün hamisi, kimsesizlerin kimsesi bir harekatın lideridir. 2002 ruhu ile bu hamiliği hiçbir zaman bırakmamıştır. Cumhurbaşkanımız her defasında söylüyor. Bu partinin emektarları bu davanın sahipleri sizlersiniz. Herkesin gönlünü alacak, gönüllere girecek, yeniden 2002 ruhunu yakalayacak bir heyecana ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedefler için daha çok çalışmalıyız"

"Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedefler için daha çok çalışmalıyız" diyen Erdoğan Tok şunları söyledi:

"AK Parti'nin enerji saçarak yeniden 2002 benzeri bir ruha geri döndüğünü hissediyorum. Bu enerjiyi çoğaltarak seçmenlerimize geçirebilirsek, 2023 vizyonunu gerçekleştirebilir, 2053 ve 2071 nesillerine güçlü, birlik içinde, sorunlarını çözmüş lider bir ülke bırakabiliriz. Etrafımızdaki birçok kayıp ruhun, savrulmasının nedeni de bir davaya sahip olmamalarıdır. Unutmayalım ki, AK Parti Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kitle partisidir. AK Partinin yaptığı kitlesel devrimi hiç bir parti yapamamış halka açık olamamıştır. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden Başkan olması için değil elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gerekiyor. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Heyecanımız, birliğimiz, beraberliğimiz, hizmet etme aşkımız ilk günkü gibi. Davamız büyük, yükümüz ağır, vazifemiz kutsal. Biz, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2023 hedeflerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Hakk'a ve halka hizmet yolunda bize güç kuvvet versin. Yol arkadaşlığımızı, gönüldaşlığımızı daim ve kaim eylesin." - SAMSUN

Tok'tan 2002 ruhu ile 2023 vurgusu
Tok'tan 2002 ruhu ile 2023 vurgusu
Tok'tan 2002 ruhu ile 2023 vurgusu
Tok'tan 2002 ruhu ile 2023 vurgusu

The Revenant, Erdoğan Tok, AK Parti, İlkadım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tok'tan 2002 ruhu ile 2023 vurgusu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polisler ona 10:06 Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok!
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi 08:50 Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok 22:09 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım

Son Dakika Haberleri
10:20 İklim krizi kapıda! Karadeniz'le ilgili önemli " yeni sel, heyelan olabilir" uyarısı!
10:08 Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme
10:05 Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok!
09:59 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar
09:58 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
09:54 Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu
09:46 Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'ye aldığı arabası Türkiye'de sadece onda var!
09:44 Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim!
09:38 Gonca Vuslateri "taciz" edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu
09:31 Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış!
İklim krizi kapıda! Karadeniz'le ilgili önemli " yeni sel, heyelan olabilir" uyarısı! İklim krizi kapıda! Karadeniz'le ilgili önemli " yeni sel, heyelan olabilir" uyarısı!         
10:20
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu         
08:52
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 10:29:59. #1.12#
SON DAKİKA: Tok'tan 2002 ruhu ile 2023 vurgusu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement