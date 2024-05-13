Tokat Belediye Başkanı Engelliler Haftası Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika
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Politika

Tokat Belediye Başkanı Engelliler Haftası Etkinliklerine Katıldı

Tokat Belediye Başkanı Engelliler Haftası Etkinliklerine Katıldı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı. Toplumsal farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin haklarını vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinliklere il protokolüyle birlikte katılım sağlayan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Farklılıklarımız Bizim Gücümüz' vurgusunda bulundu.

13.05.2024 15:59  Güncelleme: 16:01
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Toplumsal farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin haklarını vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinliklere il protokolüyle birlikte katılım sağlayan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Farklılıklarımız Bizim Gücümüz" vurgusunda bulundu.

"Ayrıştıran değil birleştiren belediyecilik yapıyoruz"

Engelsizleştiren Belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerinin altını çizen ve Engelliler Haftasını kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklere İl Protokolümüzle birlikte katılım sağladık. Ayrıştıran değil birleştiren, kentleri engelsizleştiren belediyecilik anlayışımızla özel gereksinimli kardeşlerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nın, çok kıymetli özel gereksinimli hemşehrilerimizle, dayanışma ve birliktelik duygularımızı pekiştirmesine vesile olmasını dilerim. Engelliler Haftamız kutlu olsun" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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