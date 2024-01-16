Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 yıllık görev süresindeki projelerini paylaştı

10 yıllık görev süresince birçok hizmete imza atan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, faaliyete geçirdiği projeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 yıllık görev sürecindeki hayata geçirdiği projeleri paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir kliple faaliyetleri hakkında bilgiler veren Eroğlu, gece gündüz çalışarak Tokat'a yeni bir heyecan getirdiklerini altını çizdi.

Başkan Eroğlu: "Gecemiz de Tokat, gündüzümüz de Tokat"

10 yıllık görev süresince birçok alanda yatırım yaptıklarını ifade eden Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Avukat Eyip Eroğlu; "Tokat'ımıza yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirdik. Şehrimizin dört bir yanında 150 adet yeni ve yenilenen yeşil ve güvenli parklar oluşturduk. Mevcut parkların tamamını yeni oyun gruplarıyla değiştirdik. Zeminlerini kauçuk malzeme ile kapladık. Parklarımıza güvenlik kameraları yerleştirdik. Güneş enerjisiyle çalışan modern aydınlatma sistemleriyle donattık. Gençlerimiz ve çocuklarımız için 30 halı saha, 40 basketbol sahası yaparak spora ve sporcuya destek olduk. Her yıl yetişkin 10 binlerce ağacı topraklarla buluşturduk. 25 bin metrekarelik devasa bir alanda şehrimizin en güzel şehir parkını oluşturduk. Haydi şimdi bu muhteşem parklarda keyif dolu anlara birlikte tanıklık edelim. Gecemiz de Tokat, gündüzümüz de Tokat" dedi. - TOKAT