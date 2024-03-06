Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu\'na destek açıklaması

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Başkanlığı, Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması yaptı. Başkan Eroğlu, desteklerinden dolayı teşekkür etti ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

06.03.2024 17:06  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Tokat Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'na destek açıklamaları devam ediyor. Son olarak Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Başkanlığı tarafından Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması geldi.

Başkan Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması yapan; Genel Başkanlığını Dr. Sinan Oğan'ın yaptığı Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Teşkilatı Başkanı Fırat Kasım Dürgen, doğru adamla yol yürüme kararı aldıklarını belirtti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AK Parti teşkilat üyeleri; Türkiye İttifak Partisi mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; "Partimize ve şahsıma verecekleri bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte Şehrimiz için çabalamaya devam edeceğiz. Partiler demokratik yollarla ülkeyi yönetmeye talip olan kuruluşlardır. ve her partinin kendine göre bir tüzüğü vardır. Bir yol haritası vardır. Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan'da geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanımıza desteklerini açık bir dille ifade etmişlerdir. Onun için de ben Türkiye İttifak Partimizin de şu anda aldığı karardan dolayı memnuniyetimi dile getiriyorum.

Ben AK Parti'de siyaset yapan bir kardeşinizim. Önce AK Parti İl Başkanlığı görevi yaptım. ve on yıldır da Tokat'ımızda Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Ama bunun dışındaysa ben bugün Tokat'ta yaşayan 170 bin insanın tamamının da Belediye Başkanıyım. Bizde ayrı gayrı yoktur. Bizde insana insan olduğu için değer vermek vardır. Bizler insanları ayırmadan, ayrı gayrı demeden herhangi bir şekilde ne mezhepçilik, ne milliyetçilik, ne de insanların düşüncesine göre herhangi bir ayrım yapmadan tamamen insana insan olduğu için değer veren kişileriz.

Her zaman insanlarımızın fikirlerini almayı da çok önemsedim. Çünkü şunu biliyorum ki danışırsak bir beraber olursak işlerimiz kolay olur. ve yapacağımız işler bereketlenir. İnşallah bu bereketi 31 Mart Seçimleri ve sonrasında tekrar yaşayacağız" dedi.

Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Teşkilatı Başkanı Fırat Kasım Dürgen ise yaptığı açıklamada:

"31 Mart seçimleri yaklaşırken, Tokat'ta doğru kararı vererek; doğru zamanda, doğru adamla yol yürüme kararı aldık. Bu kararı teşkilatımızla birlikte aldık. Gelecek yıllara daha hızlı, daha dinamik adımlarla girebilmek için doğru adam Eyüp Eroğlu'nu 31 Mart seçimlerinde canı gönülden destekliyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Eyüp Eroğlu, AK Parti, Türkiye, Tokat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:31 Oğlu kazada ölen acılı babadan ünlü yazar Eylem Tok’a çağrı: Bir önce gel, teslim ol Oğlu kazada ölen acılı babadan ünlü yazar Eylem Tok'a çağrı: Bir önce gel, teslim ol
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
16:40 Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin
16:36 Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı
16:29 Aydın’da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı Aydın'da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 18:26:36. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement