Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Söke'de Başkan Arıkan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Söke'de Başkan Arıkan'ı ziyaret etti

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Söke\'de Başkan Arıkan\'ı ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun anma programı için gittiği Söke'de Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi. Görüşmede merhum valinin hatıraları yad edilirken, Başkan Arıkan Tokat'a davet edildi.

"Süper Vali" olarak hafızalarda yer edinen merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun anma programı dolayısıyla Söke'de bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Söke Belediyesi'ni ziyaret etti.

Başkan Yazıcıoğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile Söke Belediyesi'nde bir araya gelirken; gerçekleşen bu anlamlı ziyarette Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal da hazır bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Aydın ve Söke'de görev yaptığı dönemler, kentte bıraktığı izler ve hatıraları üzerine sohbet edildi. Görüşmede, merhum Valinin halkla kurduğu güçlü bağ ve kamu hizmetindeki örnek yaklaşımı da bir kez daha yad edildi. Bu buluşmada iki başarılı ve genç belediye başkanı yaptıkları çalışmalar üzerine de fikir alışverişinde bulundu.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür etti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anma programında Söke Belediye Başkanı Arıkan ve ekibinin gösterdiği özveri için teşekkür etti. Ayrıca Başkan Arıkan'ı Tokat'a davet etti.

Kaynak: İHA

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Mustafa İberya Arıkan, Tokat Belediyesi, Recep Yazıcıoğlu, Politika, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Politika Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Söke'de Başkan Arıkan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı

17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
17:37
Putin ile Trump’tan sürpriz görüşme Avrupa’nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
17:10
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
16:54
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 18:02:57. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Söke'de Başkan Arıkan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement