Tokat Belediyesinden hem esnafa hem vatandaşa destek

Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen HİLAL Kart uygulaması Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun katılımıyla Yağıbasan Medresesi'nde tanıtılırken, ihtiyaç sahibi ailelere destek ve Tokat esnafına katkı sağlamayı hedefliyor.

Tokat Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarına daha kolay bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla HİLAL Kart uygulamasını hayata geçirdi. Projenin tanıtım toplantısı, tarihi Yağıbasan Medresesi'nde gerçekleştirildi.

Hem ihtiyaç sahiplerine destek hem esnafa katkı

Tanıtım toplantısında konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hazırlanan HİLAL Kart projesinin hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de Tokat esnafına katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan Yazıcıoğlu, HİLAL Kart'ların Vakıflar Bankası Tokat Şubesi ile yapılan protokol kapsamında hazırlandığını belirterek Tokat genelindeki tüm bakkal ve marketlerde geçerli olacağını ifade ederek; "Tokat esnafımızın kazanması, ihtiyaç sahibi ailelerimizin temel ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. HİLAL Kart Tokat'ımıza hayırlı olsun. Belediyecilik anlayışımızın temelinde Tokatlı esnafımızın kalkınması yer alıyor. Vatandaşlarımız, kartlarını aldıkları andan itibaren Tokat genelinde istedikleri bakkal ya da marketten alışveriş yapabilecek" dedi.

Başvurular şahsen alınacak, bazı ürünlere kısıtlama var

HİLAL Kart başvurularının Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından şahsen alınacağını belirten Başkan Yazıcıoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların müdürlüğe bizzat müracaat ederek kartlarını teslim alabileceklerini söyledi. Kart kullanımına ilişkin bazı kısıtlamalara da değinen Yazıcıoğlu, "Şans oyunları, tütün mamulleri ve alkol ürünleri için kart kullanımı kesinlikle yasak. Sistem bu tür harcamalara izin vermeyecek. İlerleyen süreçte yapacağımız yeni çalışmalarla kartlara yüklenen tutarı artırmayı da hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Yazıcıoğlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Vakıflar Bankası Genel Müdürü ve yetkililerine teşekkür ederek, HİLAL Kart uygulamasının Tokat'a hayırlı olmasını diledi. - TOKAT