Tokat Belediyesinden hem esnafa hem vatandaşa destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Tokat Belediyesinden hem esnafa hem vatandaşa destek

Tokat Belediyesinden hem esnafa hem vatandaşa destek
09.01.2026 16:56  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak ve Tokat esnafına katkı sağlamak amacıyla HİLAL Kart uygulamasını hayata geçirdi. Proje, Yağıbasan Medresesi'nde tanıtıldı ve başvurular şahsen alınacak.

Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen HİLAL Kart uygulaması Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun katılımıyla Yağıbasan Medresesi'nde tanıtılırken, ihtiyaç sahibi ailelere destek ve Tokat esnafına katkı sağlamayı hedefliyor.

Tokat Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarına daha kolay bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla HİLAL Kart uygulamasını hayata geçirdi. Projenin tanıtım toplantısı, tarihi Yağıbasan Medresesi'nde gerçekleştirildi.

Hem ihtiyaç sahiplerine destek hem esnafa katkı

Tanıtım toplantısında konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hazırlanan HİLAL Kart projesinin hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de Tokat esnafına katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan Yazıcıoğlu, HİLAL Kart'ların Vakıflar Bankası Tokat Şubesi ile yapılan protokol kapsamında hazırlandığını belirterek Tokat genelindeki tüm bakkal ve marketlerde geçerli olacağını ifade ederek; "Tokat esnafımızın kazanması, ihtiyaç sahibi ailelerimizin temel ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. HİLAL Kart Tokat'ımıza hayırlı olsun. Belediyecilik anlayışımızın temelinde Tokatlı esnafımızın kalkınması yer alıyor. Vatandaşlarımız, kartlarını aldıkları andan itibaren Tokat genelinde istedikleri bakkal ya da marketten alışveriş yapabilecek" dedi.

Başvurular şahsen alınacak, bazı ürünlere kısıtlama var

HİLAL Kart başvurularının Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından şahsen alınacağını belirten Başkan Yazıcıoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların müdürlüğe bizzat müracaat ederek kartlarını teslim alabileceklerini söyledi. Kart kullanımına ilişkin bazı kısıtlamalara da değinen Yazıcıoğlu, "Şans oyunları, tütün mamulleri ve alkol ürünleri için kart kullanımı kesinlikle yasak. Sistem bu tür harcamalara izin vermeyecek. İlerleyen süreçte yapacağımız yeni çalışmalarla kartlara yüklenen tutarı artırmayı da hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Yazıcıoğlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Vakıflar Bankası Genel Müdürü ve yetkililerine teşekkür ederek, HİLAL Kart uygulamasının Tokat'a hayırlı olmasını diledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, Politika, Ekonomi, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Politika Tokat Belediyesinden hem esnafa hem vatandaşa destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:36:26. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat Belediyesinden hem esnafa hem vatandaşa destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.