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Tokat'ta 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika
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Tokat'ta 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı oldu

Tokat'ta bir dönem valilik görevi yürüten Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, adaylığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Tokat\'ta \'Efsane Vali\' Recep Yazıcıoğlu\'nun oğlu MHP\'nin Tokat Belediye Başkan adayı oldu
11.01.2024 - 16:42,  Güncelleme: 16:45
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Tokat'ta da bir dönem valilik görevi yürüten çalışkanlığı ve halka yakınlığıyla görev yaptığı her ilde iz bırakan 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi, Tokat Belediye Başkanlığı için sürpriz bir ismi aday gösterdi. MHP'nin Tokat için başkan adayı tercihi Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı, Tokat'ta da görev yapan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu'nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Tokat'ta 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika


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