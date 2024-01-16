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Tokat'ta 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'nin belediye başkan adayı oldu - Son Dakika
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Tokat'ta 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'nin belediye başkan adayı oldu

Tokat'ta bir dönem valilik yapan 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'nin Tokat Belediye Başkan Adayı oldu. Yazıcıoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı 'Biz babadan böyle gördük' klibi kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Tokat\'ta \'Efsane Vali\' Recep Yazıcıoğlu\'nun oğlu MHP\'nin belediye başkan adayı oldu
16.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 09:43
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Tokat'ta da bir dönem valilik yapan 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'nin Tokat Belediye Başkan Adayı oldu. Yazıcıoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Biz babadan böyle gördük" klibi kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Tokat'ta da bir dönem valilik görevi yürüten, çalışkanlığı ve halka yakınlığıyla görev yaptığı her ilde iz bırakan 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu iş adamı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'nin Tokat Belediye Başkan Adayı oldu. Seçim çalışmalarına start veren Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile birlikte Tokat sokaklarında gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerini kısa bir kliple "Biz babadan böyle gördük" şarkısıyla sosyal medyadan paylaşan Yazıcıoğlu'na vatandaşların ilgisinin oldukça fazla olduğu görüldü. Klipte Recep Yazıcıoğlu'nun kendilerinde büyük hatırı olduğunu belirten vatandaşların Yazıcıoğlu'nun yanında olduklarını söylediği görüldü. Bir vatandaş ise Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu babası Recep Yazıcıoğlu'na benzetti.

"Biz babadan böyle gördük" şarkısının "Başımız dik, alnımız ak, yaşamı hep böyle sürdük. Haram yemek günah yasak, biz babadan böyle gördük" sözleriyle paylaşılan klip kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat'ta 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'nin belediye başkan adayı oldu - Son Dakika
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