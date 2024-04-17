Tokat'ta Futbolcu Öğretmen Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Politika

Tokat'ta Futbolcu Öğretmen Belediye Başkanı Seçildi

Tokat\'ta Futbolcu Öğretmen Belediye Başkanı Seçildi

Tokat'ta uzun yıllar futbol oynayan ve öğretmenlik yapan Ergül Ünal, gençlerin desteğiyle Reşadiye Belediye Başkanı seçildi. Başkan Ünal, sporculara destek vermek için başkan olduğunu belirtti.

17.04.2024 11:23  Güncelleme: 11:50
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Tokat'ta uzun yıllar yeşil sahada top koşturan ve öğretmen olmasına rağmen futboldan uzaklaşmayarak antrenörlük yapan Ergül Ünal, gençlerin de desteğiyle Reşadiye Belediye Başkanı seçildi. Özellikle sporculara gereken desteği vermek için başkan olduğunu söyleyen Başkan Ünal; "Hayatımda futboldan hiç ayrılmadım. Belediye başkanı olunca da yüzde yüz buna ayrı bir pozitif ayrımcılık yapılacak" dedi.

Tokat'ta uzun yıllar yeşil sahada top koşturan Ergül Ünal, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmasına rağmen futboldan uzaklaşmadı. 1983 yılında amatör olarak yeşil sahanın içerisinde yer almaya başlayan Ergül Ünal, 1991 yılında Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğini kazanmasına rağmen futboldan uzaklaşmadı. Ünal, beden eğitimi öğretmeni gibi, görev yaptığı okullarda futbol başta olmak üzere çeşitli branşlarda öğrencileri sporla tanıştırdı. 1999 yılında kendi ilçesi olan Reşadiye'ye atanması üzerine Ünal, futbol federasyonundan antrenörlük belgesi alarak Reşadiyespor'un teknik direktörlüğünü üstlendi. 31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olan Ünal, özellikle gençlerin de desteğini alarak belediye başkanı seçildi.

"Gençlerin enerjisiyle başkan seçildim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, futbolun hayatında her zaman önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Belediye başkanı olarak da spora ve özellikle futbola ayrı bir önem vereceğini ifade eden Başkan Ünal, "Sporcu bir aileden geliyorum. Bizim ailenin ekseriyeti, sporla uğraşıyor. Özellikle futbolla uğraşıyor. Ben de ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında aşağı yukarı bütün spor branşlarıyla ilgilendim ama futbol ailenin özel bir branş olduğu için futbol da hem okul takımında lisansım çıktı hem de Reşadiyespor'da oynamaya başladım. 1983-1984 yıllarından itibaren amatör futbolcuyum. Uzun yıllar Reşadiyespor'da oynadım. Daha sonra üniversiteye gittiğimde üniversite takımlarında, Kredi Yurtlar Kurumu'nda yurdun takımlarında oynardım. Daha sonra öğretmen olduğum zaman 1991 bir yılında futbolculuğu bıraktık. 1991 yılında öğretmen olduktan sonra benim branşım Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğidir. Ama beden eğitimi öğretmeni gibi vazife yaptım. Görev yaptığım okullarda mutlaka hem futbol hem de diğer branşlardaki okul takımlarını çalıştırdım. Özellikle futbola ciddi manada okullara katkı verdim. Futboldan kopmadık. Sonrasında 1999 yılında Reşadiye ilçeme geldim. İlçemde 2002 yılına kadar futbolu takip ettik, ilgilendik derken 2004 yılından itibaren de çocuklara daha fazla faydamız olsun diye futbol federasyonundan antrenörlük diploması aldım. 2004 yılından itibaren Reşadiyespor'un resmi antrenörüyüm. Bu zaman sürecinde belki yüzlerce belki binlerce sporcu yetiştirdik. Bunların içerisinde üniversitelerde BESYO dediğimiz fakültelere öğrenci kazandırdık. Başka kulüplere öğrenci kazandırdık. Gençler bu sürecin sonrasında bizi daha farklı bir yerde görmek istediler. Özellikle onların motivesiyle Reşadiye Belediye Başkanlığına aday olmaya karar verdik. Bu adaylıkta gerçekten Reşadiye gençliğinin payı büyük oldu. Onların enerjisiyle de bugünlere geldik" dedi.

"Spora pozitif ayrımcılık yapılacak"

Futbolla bu zaman kadar ikiz yürüdük. Yani hayatımda futbol hiç ayrılmadı. Belediye başkanı olunca da yüzde yüz buna ayrı bir pozitif ayrımcılık yapılacak. Hem okul sporlarına yani sadece futbol anlamında değil futbola tabii fazla katkı sunacağız ama hem okul sporlarına hem de Reşadiye'deki bütün amatör kulüplere aşırı destek verilecek. İlerleyen süreçte de göreceksiniz Reşadiyespor futbolda çok farklı bir yere gelecek" dedi.

Ergün Ünal, sporla iç içe geçen yaşamından aldığı güçle Reşadiye için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor ve spora vereceği destekle ilçenin sporcu gençlerine umut olmayı hedefliyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tokat'ta Futbolcu Öğretmen Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika

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