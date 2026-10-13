Tokat'ta kentsel dönüşümde yıkımı Başkan Yazıcıoğlu başlattı, 262 konut planlanıyor - Son Dakika
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Tokat'ta kentsel dönüşümde yıkımı Başkan Yazıcıoğlu başlattı, 262 konut planlanıyor

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Tokat\'ta kentsel dönüşümde yıkımı Başkan Yazıcıoğlu başlattı, 262 konut planlanıyor
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Tokat Kalesi çevresindeki dört mahalleyi kapsayan kentsel dönüşümde, anlaşma sağlanan hak sahiplerinin binalarının yıkımına başlandı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, iki etapta 262 konut planlandığını, ilk etaptaki 114 konutta kura aşamasına gelindiğini açıkladı.

Tokat'ta dört mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde, anlaşma sağlanan hak sahiplerine ait binaların yıkımına başlandı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, iş makinesini kullanarak yıkım çalışmalarını başlattı.

Cami-i Kebir Mahallesi Mustafa Paşa Hamam Sokak'taki kentsel dönüşüm riskli alanında gerçekleştirilen yıkımın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yazıcıoğlu, konut projeleri, alternatif ulaşım güzergahları ve tarihi yapıların kamulaştırılmasına ilişkin bilgi verdi.

Kentsel dönüşüm sürecinde çalışmaların hızlandığını belirten Yazıcıoğlu, "Bugün aslında bizim için ve Tokat Belediyesi için başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm sürecinde büyük bir adıma imza atıyoruz. Biliyorsunuz ilk süreçte birkaç tane evimizi yıktık ama bu süreç biraz daha hızlanıyor" dedi.

İki etapta toplam 262 konut planlanıyor

İlk etapta yapımı devam eden 114 konutta kura aşamasına gelindiğini ifade eden Yazıcıoğlu, 148 konutluk ikinci etabın projesinin de tamamlandığını ve ihale sürecine geçileceğini söyledi. Anlaşma sağlanan hak sahibi sayısının yaklaşık 150'ye ulaştığını belirten Yazıcıoğlu, bu sayıyı 200'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yazıcıoğlu, "114 dairelik konutumuz da yavaş yavaş yükseliyor. Kura çekimi noktasına geldik. İnşallah en kısa sürede bakanlığımızla beraber de kura çekimi yapıp vatandaşlarımıza da evlerini vermiş olacağız" diye konuştu.

Kale eteklerine yeşil alan ve seyir terasları

Dönüşümün Tokat Kalesi çevresindeki Erenler, Kabe-i Mescid, Cami-i Kebir ve Semerkant Mahallelerini kapsadığını aktaran Yazıcıoğlu, kamulaştırılan binaların yıkılmasının ardından bölgenin etkinlik alanı olarak düzenleneceğini bildirdi. Bölgede yeşil alanlar ve seyir terasları oluşturulacağını belirten Yazıcıoğlu, tarihi dokunun ortaya çıkarılmasının amaçlandığını ifade etti.

Proje kapsamında üniversite hastanesi ve Erenler bölgesinden çevre yoluna bağlantı sağlayacak yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde alternatif yol planlandığını söyleyen Yazıcıoğlu, güzergahta bisiklet ve yürüyüş yollarının da bulunacağını kaydetti.

Tur otobüsleri için Erenler bölgesinde durak ve turizm danışma ofisi oluşturmayı planladıklarını belirten Yazıcıoğlu, ziyaretçilerin buradan yürüyerek Sulusokak'taki tarihi alanlara ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Düzenlemeyle büyük otobüslerin şehir merkezindeki park sorununun azaltılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Tarihi yapılar için kamulaştırma çalışmaları

Aslanlı Han'ın kamulaştırma sürecinin başlatıldığını açıklayan Yazıcıoğlu, Katırcılar Hanı ve Ali Tusi Türbesi'ne ilişkin çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Bazı hak sahipleriyle uzlaşma sağlandığını ifade eden Yazıcıoğlu, diğer taşınmazlara ilişkin değerleme süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Oğulbey ile Çay Mahallesi arasına alternatif yol

Gaziosmanpaşa ve Behzat güzergahlarına alternatif oluşturacak bir başka yol projesi hakkında da bilgi veren Yazıcıoğlu, Oğulbey Mahallesi'nden Çay Mahallesi'ne uzanacak yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergah planlandığını açıkladı. Yolun bazı bölümlerinin 20, bazı bölümlerinin ise 25 metre genişliğinde olacağını bildirdi.

Oğulbey, Örtmeliönü, Mehmetpaşa ve Soğukpınar mahallelerini kapsayan çalışmada otopark, park ve sosyal donatı alanlarının da planlandığını belirten Yazıcıoğlu, dar sokakların acil müdahale araçlarının ulaşımını güçleştirdiğine dikkat çekti.

Yazıcıoğlu, "Buralara ambulans girmiyordu, buralara itfaiye aracı girmiyordu. Vatandaşlar mağdur oluyordu" ifadelerini kullandı.

Hak sahipleriyle görüşmeler sürüyor

Bazı mülk sahipleriyle anlaşmazlıklar bulunduğunu belirten Yazıcıoğlu, görüşmelerin Yazıcıoğlu İş Hanı'ndaki Kentsel Dönüşüm Ofisi aracılığıyla sürdürüldüğünü söyledi. Hak sahiplerinin sorularının yanıtlandığını ifade eden Yazıcıoğlu, "Burada da mümkün olduğu kadar birçok hak sahibimizi hatta kiracılarımızı da mağdur etmeden bu kentsel dönüşümü bitireceğiz" dedi.

Kale eteklerindeki yapıların deprem ve kaya düşmesi bakımından risk taşıdığını dile getiren Yazıcıoğlu, dönüşüm kapsamında hazırlanan örnek dairenin de kısa süre içerisinde basın mensuplarına tanıtılacağını bildirdi.

Yazıcıoğlu, ayrıca yapay zeka destekli trafik sistemi ve 7 gün 24 saat hizmet verecek koordinasyon merkezinin 13 Ekim'de açılacağını açıkladı.

Kaynak: İHA
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