Başkan Yazıcıoğlu: "Yerel üretimi merkeze alan bir şehir modeli inşa etmeye kararlıyız"

Tokat Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi iş birliğinde Tokat'ın mekansal gelişim vizyonuna yönelik çalışma başlatıldı.

Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü akademisyenleri ile 3. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin Tokat'a yönelik hazırladığı mekansal strateji planı senaryoları belediye yöneticilerine sunuldu. Üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda bilimsel veriye dayalı planlama perspektifi masaya yatırıldı.

Başkan Yazıcıoğlu: "Akademi-yerel yönetim iş birliğini güçlendireceğiz"

Programda konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bilimsel aklın rehberliğinde, gençlerimizin vizyoner bakış açısıyla Tokat'ımızın yarınlarını planlamak bizim için büyük bir kazanımdır. Akademi-yerel yönetim iş birliğini güçlendirerek, sürdürülebilir kalkınma ve yerel üretimi merkeze alan bir şehir modeli inşa etmeye kararlıyız. Tokat'ı sadece bugünün değil, geleceğin de güçlü şehirlerinden biri haline getirmek için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - TOKAT