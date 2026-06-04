Tokat'ta Sel Riskine Karşı Tedbirler Değerlendirildi - Son Dakika
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Tokat'ta Sel Riskine Karşı Tedbirler Değerlendirildi

04.06.2026 12:10
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Bakan Çiftçi, Tokat'taki sel ve taşkın riskine karşı alınan önlemleri ve arama çalışmalarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta sağanak ve taşkın riskine karşı alınan tedbirleri değerlendirdi.

Bakan Çiftçi, Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Çiftçi, kentte son 15 günde etkili olan yağışların ardından taşkın riski nedeniyle yürütülen çalışmalar dolayısıyla başta Tokat Valiliği olmak üzere emeği geçen bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) teşkilatına teşekkür etti.

Yağışlar sırasında suya kapılan 4 kişiden 2'sinin kurtarıldığını belirten Çiftçi, "Suya kapılan ve bir haftadır aranan vatandaşlarımızdan birisinin cansız bedenine ulaşıldı. Oğuz Kale kardeşimizin cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından dün itibarıyla bulundu. İlker Parlak ile ilgili arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onu da kısa süre içerisinde bulmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Arama çalışmalarında 161 personel, 8 bot, 6 dron ve diğer unsurların görev aldığını, yoğun çalışma yürütüldüğünü bildiren Çiftçi, çalışmalarda görev alan bütün personele teşekkür etti.

Yoğun yağışların ardından bölgede risk azaltma çalışmaları yürütüldüğünü dile getiren Çiftçi, bu süreçte yaklaşık 2 bin personel ve çok sayıda aracın görev yaptığını anlattı.

Tokat Valiliği, AFAD, Devlet Su İşleri, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının koordineli çalışma yürüttüğünü vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Alınan bu tedbirler, yapılan risk azaltma çalışmaları neticesinde fazla üzücü hadiselerle karşılaşmadan bu süreci suhuletle atlatmış olduk. Bu manada Tokat'ın, Valiliğimizin yapmış olduğu bu çalışmayı hem kıymetli buluyorum hem de örnek gösteriyorum. Çünkü afetten önce risk azaltma şeklinde yapılan bir liralık harcama, afet sonrası yapılan 7 liralık veya 15 liralık harcamaya tekabül ediyor. Süreci başından itibaren takip ettik. Tokat Valiliği ile sürekli koordinasyon içinde olduk. Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı ile de yakından izledik."

Çiftçi, sel ve yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Tokat'ta 11 köy ve mahallenin tamamen veya kısmen tahliye edildiği, yaklaşık 10 bin vatandaşın süreçten etkilendiği bilgisini verdi.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu dile getiren Çiftçi, "Devletimiz güçlü. Milletimizle el ele vermek suretiyle bundan daha büyük afetlerin, depremlerin altından kalkmış bir milletiz, devletiz. Dolayısıyla bunların da altından kalkabilecek idari kapasitemiz, personel kapasitemiz var. İnşallah yaraları da kısa süre içerisinde saracağız." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ve AFAD olarak vatandaşlara her türlü desteğin verileceğini kaydetti.

Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan ve İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Güler de bulundu.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Politika Tokat'ta Sel Riskine Karşı Tedbirler Değerlendirildi - Son Dakika

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