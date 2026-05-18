Bakan Yardımcısı Gizligider: "Reşadiye\'de debi saniyede 354, Niksar\'da ise 479 metreküpe ulaştı"

Tokat'ta etkili olan taşkınlar nedeniyle afet koordinasyon toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "2 bin 200 dekar tarım arazisi taşkınlardan zarar gördü" dedi.

Tokat'ta son günlerde etkili olan yağış ve baraj kapaklarının açılmasının ardından Yeşilırmak Havzası'nda meydana gelen taşkınlar nedeniyle Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider kentte incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Gizligider, Tokat Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü'ndeki koordinasyon toplantısına katılarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Reşadiye'de debi saniyede 354, Niksar'da ise 479 metreküpe ulaştı

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Gizligider, özellikle Kelkit Çayı Havzası'nda etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Reşadiye, Niksar, Erbaa ve Zile ilçelerinde taşkınların meydana geldiğini söyledi. Akım gözlem istasyonlarından alınan verilere göre Reşadiye kesiminde debinin saniyede 354 metreküpe, Niksar bölgesinde ise 479 metreküpe ulaştığını belirten Gizligider, Yeşilhisar, Direkli, Yeşilköy, Çimenözü ve Mahmudiye köyleri başta olmak üzere birçok yerleşim alanının taşkından etkilendiğini ifade etti

2 bin 200 dekar tarım arazisi taşkınlar nedeniyle zarar gördü

Yaklaşık 2 bin 200 dekar tarım arazisinin zarar gördüğünü kaydeden Gizligider, riskli bölgelerde vatandaşların güvenliği için tahliyelerin sürdüğünü söyledi. Tokat'ta bugüne kadar 8 baraj, 4 gölet, 23 sulama tesisi ve 189 taşkın koruma tesisinin hayata geçirildiğini belirten Gizligider, "62 milyar lirayı aşkın yatırımla gerçekleştirilen bu tesisler sayesinde çok daha büyük afetlerin önüne geçildi. Yeşilırmak Havzası'nda inşa edilen barajlar taşkın oluşturabilecek suları haznelerinde tuttu. Depolama tesislerimizin doluluk oranı yüzde yüze yaklaşmış durumda. Böylece akması ve taşması gereken su önemli ölçüde kontrol altına alındı" dedi.

Arazilerdeki sular çekildikten sonra hasar tespit çalışması yapılacak

Tarım arazilerindeki zararların tespit çalışmalarının suların çekilmesinin ardından başlayacağını ifade eden Gizligider, TARSİM sigortası bulunan üreticilerin yanı sıra sigortası olmayan vatandaşlarla ilgili sular çekildikten sonra hasar tespitlerinin de yapılacağını belirterek, hazırlanan raporların Cumhurbaşkanlığı afet fonuna sunulacağını söyledi. Gizligider, "Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşını yalnız bırakmayacaktır" diye konuştu.

Tokat Valisi Abdullah Köklü: "Risk taşıyan mahallelerde yaşayan vatandaşların birkaç gün süreyle bölgeden uzak kalmaları gerekiyor"

Tahliye planlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Abdullah Köklü ise afetlerde yapılan tahliyelerin vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik önleyici tedbirler olduğunu söyledi. Önceliğin engelli, yatağa bağımlı ve sürekli hastalığı bulunan vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilmesi olduğunu belirten Köklü, yüksek risk taşıyan mahallelerde yaşayan vatandaşlardan da birkaç gün süreyle bölgeden uzak kalmaları konusunda anlayış beklediklerini ifade etti.

Toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ilgili kurum müdürleri, AFAD yetkilileri, DSİ ekipleri ve belediye temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Gizligider daha sonra taşkından etkilenen Erbaa ilçesi Tepekışla köyüne gitti. - TOKAT