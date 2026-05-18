Bakan Yardımcısı Gizligider: "Reşadiye'de debi saniyede 354, Niksar'da ise 479 metreküpe ulaştı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yardımcısı Gizligider: "Reşadiye'de debi saniyede 354, Niksar'da ise 479 metreküpe ulaştı"

Bakan Yardımcısı Gizligider: "Reşadiye\'de debi saniyede 354, Niksar\'da ise 479 metreküpe ulaştı"
18.05.2026 15:26  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta etkili olan taşkınlar nedeniyle 2 bin 200 dekar tarım arazisi zarar gördü. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bölgede incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarının sular çekildikten sonra başlayacağını açıkladı.

Tokat'ta etkili olan taşkınlar nedeniyle afet koordinasyon toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "2 bin 200 dekar tarım arazisi taşkınlardan zarar gördü" dedi.

Tokat'ta son günlerde etkili olan yağış ve baraj kapaklarının açılmasının ardından Yeşilırmak Havzası'nda meydana gelen taşkınlar nedeniyle Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider kentte incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Gizligider, Tokat Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü'ndeki koordinasyon toplantısına katılarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Reşadiye'de debi saniyede 354, Niksar'da ise 479 metreküpe ulaştı

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Gizligider, özellikle Kelkit Çayı Havzası'nda etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Reşadiye, Niksar, Erbaa ve Zile ilçelerinde taşkınların meydana geldiğini söyledi. Akım gözlem istasyonlarından alınan verilere göre Reşadiye kesiminde debinin saniyede 354 metreküpe, Niksar bölgesinde ise 479 metreküpe ulaştığını belirten Gizligider, Yeşilhisar, Direkli, Yeşilköy, Çimenözü ve Mahmudiye köyleri başta olmak üzere birçok yerleşim alanının taşkından etkilendiğini ifade etti

.

2 bin 200 dekar tarım arazisi taşkınlar nedeniyle zarar gördü

Yaklaşık 2 bin 200 dekar tarım arazisinin zarar gördüğünü kaydeden Gizligider, riskli bölgelerde vatandaşların güvenliği için tahliyelerin sürdüğünü söyledi. Tokat'ta bugüne kadar 8 baraj, 4 gölet, 23 sulama tesisi ve 189 taşkın koruma tesisinin hayata geçirildiğini belirten Gizligider, "62 milyar lirayı aşkın yatırımla gerçekleştirilen bu tesisler sayesinde çok daha büyük afetlerin önüne geçildi. Yeşilırmak Havzası'nda inşa edilen barajlar taşkın oluşturabilecek suları haznelerinde tuttu. Depolama tesislerimizin doluluk oranı yüzde yüze yaklaşmış durumda. Böylece akması ve taşması gereken su önemli ölçüde kontrol altına alındı" dedi.

Arazilerdeki sular çekildikten sonra hasar tespit çalışması yapılacak

Tarım arazilerindeki zararların tespit çalışmalarının suların çekilmesinin ardından başlayacağını ifade eden Gizligider, TARSİM sigortası bulunan üreticilerin yanı sıra sigortası olmayan vatandaşlarla ilgili sular çekildikten sonra hasar tespitlerinin de yapılacağını belirterek, hazırlanan raporların Cumhurbaşkanlığı afet fonuna sunulacağını söyledi. Gizligider, "Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşını yalnız bırakmayacaktır" diye konuştu.

Tokat Valisi Abdullah Köklü: "Risk taşıyan mahallelerde yaşayan vatandaşların birkaç gün süreyle bölgeden uzak kalmaları gerekiyor"

Tahliye planlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Abdullah Köklü ise afetlerde yapılan tahliyelerin vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik önleyici tedbirler olduğunu söyledi. Önceliğin engelli, yatağa bağımlı ve sürekli hastalığı bulunan vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilmesi olduğunu belirten Köklü, yüksek risk taşıyan mahallelerde yaşayan vatandaşlardan da birkaç gün süreyle bölgeden uzak kalmaları konusunda anlayış beklediklerini ifade etti.

Toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ilgili kurum müdürleri, AFAD yetkilileri, DSİ ekipleri ve belediye temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Gizligider daha sonra taşkından etkilenen Erbaa ilçesi Tepekışla köyüne gitti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Gizligider: 'Reşadiye'de debi saniyede 354, Niksar'da ise 479 metreküpe ulaştı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:00:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Gizligider: "Reşadiye'de debi saniyede 354, Niksar'da ise 479 metreküpe ulaştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.