Tokat\'ta yerel seçimleri MHP adayı kazandı

Balıkesir'de Ahmet Akın Yerel Seçimleri Kazandı

Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı Ahmet Akın, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan Akın, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.