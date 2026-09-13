Tokayev, Trump'ı Kazakistan'a davet etti, BRICS zirvesinde Gor ile görüştü - Son Dakika
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Tokayev, Trump'ı Kazakistan'a davet etti, BRICS zirvesinde Gor ile görüştü

Tokayev, Trump\'ı Kazakistan\'a davet etti, BRICS zirvesinde Gor ile görüştü
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Yeni Delhi'deki 18. BRICS Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile görüştü. Görüşmede Tokayev, Trump'ın gönderdiği tebrik mektubu için teşekkür ederek ABD Başkanı'nı Kazakistan'a resmi ziyarete davet etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi kapsamında ABD'nin Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile görüşerek, Başkan Donald Trump'ı ülkesine davet etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile görüştü. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Gor, Tokayev'e Kazakistan'ın bağımsızlığı'nın 35. yıl dönümü vesilesiyle Başkan Trump'ın gönderdiği tebrik mektubunu iletti.

Trump mektupta, "Kazakistan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü kutluyorum. Ülkelerimiz arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık için minnettarım ve birlikte inşa ettiğimiz güçlü ilişkiyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kazakistan halkı, güçlü ve kararlı liderliğiniz sayesinde şanslıdır. Bu önemli dönüm noktasını kutlarken onlarla birlikte olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Tokayev, Trump'ı Kazakistan'a davet etti

Tokayev ise sıcak mesajı için ABD Başkanı'na teşekkür ederek, Trump'ı Kazakistan'a resmi ziyarette bulunmaya davet ettiğini teyit etti. Kazak-Amerikan stratejik ortaklığının dinamik bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Kazakistan Cumhurbaşkanı, iş birliğinin kapsamının daha da genişletilmesinin önemine dikkat çekti. Tokayev, "Şu an Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılım hazırlıklarını sürdürüyorum. Bu, ikili gündemdeki konuları ele almak için iyi bir fırsat olacak. Karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini ilerletmede sözden çok somut adımlara önem veriyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki iş birliği ele alındı

Görüşmede ortak çalışmaların önemli alanları, özellikle yapay zeka ve dijital teknolojiler gibi öncelikli alanlar ele alındı. Kasım Cömert Tokayev ile Sergio Gor, karşılıklı yarara dayalı iş birliğine yeni bir ivme kazandıracak çok yönlü ortaklığı daha da genişletme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Kaynak: İHA

Donald Trump, ABD Başkanı, Kazakistan, Orta Asya, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tokayev, Trump'ı Kazakistan'a davet etti, BRICS zirvesinde Gor ile görüştü - Son Dakika

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