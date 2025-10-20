TOKİ\'nın Eskişehir\'deki Başarıları

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bu güzel hizmetin şehrimize kazandırılmasındaki emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

TOKİ tarafından yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de konut projeleri hayata geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde çok sayıda vatandaş ev sahibi olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bakan Kurum, "Eskişehir'deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile milletimizi yuvalarına kavuşturacağız. Çok yakında" açıklamasında bulundu.

"Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum"

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak da Bakan Kurum'un paylaşımını ile igili bir açıklama yaptı. Başkan Albayrak'ın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet ve eser siyaseti. Bizim için en büyük kazanç vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessüm. Bu güzel hizmetin şehrimize kazandırılmasındaki gayretleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere İl Müdürümüz Hikmet Çelik'e ve mühendislerimizden ustasına kadar emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Seninle Eskişehir" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR