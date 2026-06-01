TOKİ Projesi İncelemesi

01.06.2026 18:37
TBMM ve AK Parti yetkilileri Eskişehir'deki TOKİ projesinde incelemelerde bulundu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, yapımı süren TOKİ projesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcan ve Albayrak, Odunpazarı Aşağıçağlan Mahallesi Kocakır mevkisinde yapımı devam eden TOKİ proje alanını ziyaret etti.

Alanda incelemelerde bulunan Albayrak, yetkililerden inşaat sürecinin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle Eskişehir'e kazandırılacak olan yeni yaşam alanının 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Eskişehir için tek gündemlerinin hizmet üretmek olduğunu vurgulayan Albayrak, projenin sadece bir konut inşası değil, aynı zamanda tam donanımlı bir yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Albayrak, proje kapsamında 1796 depreme dayanıklı konut, bölgedeki çocukların eğitim ihtiyacını karşılayacak 24 derslikli ilkokul, 300 kişi kapasiteli cami ve sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlayacak 20 dükkanlı ticaret merkezinin şehre kazandırılacağını kaydetti.

Projeyi yakından takip ettiklerini belirten Gürhan Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimiz için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Milletvekilimiz Prof. Dr. Ayşen Gürcan hocamızla ile birlikte Odunpazarı Aşağıçağlan Mahallesi Kocakır mevkisindeki TOKİ şantiyesini ziyaret ederek yetkili arkadaşlardan çalışmalara dair bilgi aldık, emekçi kardeşlerimize çalışmalarında kolaylıklar diledik. Bu güzide yaşam alanının şimdiden hak sahiplerine ve Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
