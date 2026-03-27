Topcu: Güçlü Kadın, Güçlü Türk Dünyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Topcu: Güçlü Kadın, Güçlü Türk Dünyası

27.03.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zühal Topcu, Şefika Gaspıralı'nın mirasıyla kadınların güçlenmesinin önemini vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Şefika Gaspıralı gibi öncülerin izinde yürümek, sadece geçmişe saygı değil, geleceğe güçlü bir yatırım demektir." dedi.

Topcu, MHP Genel Merkezi'nde İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü tarafından düzenlenen "Şefika Gaspıralı: Türk Dünyasında Kadın, Eğitim ve Fikir" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, Şefika Hanım'ın hayatının, sadece bir kadının mücadelesini değil, bütün bir milletin, özellikle Türk kadınının uyanışının, eğitimle yükselişinin ve fikir dünyasında söz sahibi oluşunun en parlak örneği olduğunu söyledi.

Şefika Gaspıralı'nın 20. yüzyılın başlarında, kadınların eğitim hakkı, mesleki gelişimi, toplumsal görünürlüğü ve düşünsel özgürlüğü için cesurca mücadele ettiğini dile getiren Topcu, onun siyasette, eğitimde ve basında aktif rol aldığını, vefat ettiğinde geride Türk kadınının onurlu mücadelesinin unutulmaz mirasını bıraktığını anlattı.

Topcu, Şefika Gaspıralı'nın mücadelesinin, 20. yüzyılın başlarında babası İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" idealini kadınlar üzerinden hayata geçirme çabası olduğuna dikkati çekerek, kendisinin sadece bir kadın aktivist değil, bir milletin uyanışında, kadınların özgürleşmesinde ve Türk dünyasının modernleşme yolculuğunda unutulmaz bir sembol olduğunu ifade etti.

Küreselleşmenin sağladığı fırsatları kadınların yararına dönüştürme, bilgiye, teknolojiye, uluslararası iş birliklerine erişimlerini güçlendirmenin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Topcu, "Çünkü güçlü kadın güçlü aileyi, güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum ise güçlü bir Türk dünyasını inşa eder." dedi.

"Genç kızlarımızı bilime, sanata, siyasete teşvik etmek lazım"

Zühal Topcu, bugün Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırım'dan Türkiye'ye, Kırgızistan'dan Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyada kadınların, eğitimde, siyasette, ekonomide, bilimde ve uluslararası ilişkilerde etkili roller üstlendiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ancak bu ilerlemeyi sürdürülebilir kılmak için de birlik gereklidir. Tıpkı Şefika Gaspıralı'nın bir asır önce söylediği gibi. 'Kadınlar ilerlemeden milletler ilerleyemez.' Bu nedenle de diyoruz ki artık, Türk dünyası kadınlarının dayanışma ağlarının güçlendirilmesi lazım. Ortak eğitim, girişimcilik ve liderlik projelerinin geliştirilmesi lazım. Genç kızlarımızı bilime, sanata, siyasete teşvik etmek lazım. Kadınların karar mekanizmalarında daha görünür olmasını desteklemek lazım. Biz MHP olarak, eğitimde milli ve manevi değerleri esas alan bir anlayışla gençlerimizi özellikle kızlarımızı bilinçli, yetkin ve çağın gerektirdiği becerilerle donanımlı, ülkücü bireyler olarak yetiştirmeye çok büyük önem vermekteyiz. Sayın liderimiz Devlet Bahçeli de bütün ortamlarda bunun altını çizmektedir. Çünkü Şefika Gaspıralı gibi öncülerin izinde yürümek, sadece geçmişe saygı değil, geleceğe güçlü bir yatırım demektir."

Konuşmanın ardından panel oturumuna geçildi.

Kaynak: AA

Politika, Ankara, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

18:16
İran’dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj
İran'dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj
16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:23:42. #7.12#
SON DAKİKA: Topcu: Güçlü Kadın, Güçlü Türk Dünyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.