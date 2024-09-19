Topçu ve Kaseinov Külliye'de Buluştu

Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Kültür Bakanı Düsen Kaseinov'u külliyedeki makamında ağırladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Kültür Bakanı ve Türksoy eski Genel Sekreteri, Kazakistan'ın Olağanüstü ve Tam Yetkili Daimi Büyükelçisi Düsen Kaseinov'u külliyedeki makamında ağırladı. Topçu görüşmede yaptığı konuşmada, "Bulunduğu bütün görevler süresince ve halen daimi büyükelçi olarak Türk dünyasının kendi içinde ve diğer ülkelerle kültürlerarası yakınlaşma ve ülkeler arası ilişkilerin iyileştirilmesi alanında yapmış olduğu katkılar dolayısıyla pek çok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından ödüle layık görülen bir münevverimizdir Sayın Kaseinov. Türk dünyasının kıymetli evladı, devlet ve kültür insanı Sayın Prof. Düsen Kaseinov'a Türk dünyasının kültürel gelişimi, birlik ve beraberliği için yaptığı takdire şayan çalışmalarına şükranlarımızı sunuyor, milletimizin evinde kendilerini ağırlamış olmaktan onur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

Düsen Kaseinov ise, "Türk dünyasının birliği ve dirliği için ve diğer ülkelerle olan her alandaki ilişkilerinin çok daha gelişmesi için çalışmalarıma devam ediyorum. Yaptığımız faaliyetlerin birçoğunda bizi destekleyen, her daim yanımızda olan kardeşim Yalçın Topçu'ya kabulü ve nazik misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşme, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ANKARA