Toplantıya giden MHP'lilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 14 yaralı (2) - Son Dakika

Toplantıya giden MHP'lilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 14 yaralı (2)
03.10.2021 10:27
MHP'DEN TAZİYE MESAJIKazayla ilgili MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Bölge İstişare Toplantımıza gelirken Bartın İl Teşkilatımızın içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e ve teşkilatımızdan...
MHP'DEN TAZİYE MESAJI
Kazayla ilgili MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Bölge İstişare Toplantımıza gelirken Bartın İl Teşkilatımızın içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e ve teşkilatımızdan Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
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