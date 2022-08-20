Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin açılışını gerçekleştirdi

20.08.2022 20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin açılışını gerçekleştirdi

Toplu açılış töreni ve 2022 yılı kuru üzüm taban fiyatını açıklamak üzere Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği miting sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının da açılışını gerçekleştirdi.

Toplu açılış töreni ve 2022 yılı kuru üzüm taban fiyatını açıklamak üzere Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği miting sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının da açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingin ardından önce Manisa Valiliğini ziyaret ederek Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile görüştü. Manisa Valiliği şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kısa bir süre önce faaliyete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve belediye personeli tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye binasının girişinde yapılan duanın ardından 'Ya Allah Bismillah' diyerek yeni binanın açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamına geçti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Başkan Ergün, 2 milyar 675 milyonluk projeleri Manisalılarla paylaştı Başkan Ergün, 2 milyar 675 milyonluk projeleri Manisalılarla paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da bağ bozumuna katıldı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da bağ bozumuna katıldı Açıklaması
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
18:55 CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına tepki geldi: Manisa'ya hakarettir
18:29 Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
17:35 Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
17:28 Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 20:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement