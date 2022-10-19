Grev yapan işçilerle tartışan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: Kes lan sesini

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Avcılar Belediyesi işçileri, yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev başlattı. Önceki gün Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin grev yapan işçilerin bulunduğu alana gitmesi ile ortalık bir anda karıştı.

"KES LAN SESİNİ, KES"

Yaklaşık bin 200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan Başkan Hançerli, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin" diyen alandaki bir kişiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma" sözleriyle çıkıştı.

"SEN KES LAN, SEN KİMSİN"

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay anında Başkan Hançerli'nin hışmına uğrayan işçi de kendisine yönelik hakaretlere "Sen kes lan, sen kimsin" diyerek karşılık verdi.

ÇÖPLER SOKAKLARDA BİRİKTİ

Yaşanan iş bırakma eyleminin ardından ise Avcılar sokaklarının hali kameralara yansıdı. 2 gündür çöpleri alınmayan sokaklarda her taraf çöp yığınına dönüştü.