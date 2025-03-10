Topuklu Yaylası Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Politika

Topuklu Yaylası Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne Yoğun İlgi

Topuklu Yaylası Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği\'ne Yoğun İlgi

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde düzenlenecek olan 5'inci Topuklu Yaylası Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılım başvuruları yoğun bir şekilde devam ediyor. Belediye Başkanı Sezayi Pütün, etkinliklerin bölgenin astro turizm destinasyonu olarak tanınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

10.03.2025 12:16  Güncelleme: 12:19
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bu yıl 2'inci kes düzenlenecek Topuklu Yaylası Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliğine yoğun bir başvuru olduğunu belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün; "Topuklu Yaylasının en yakın zamanda 'Astro Turizm Destinasyonu' olarak tanınmasını sağlayacağız" dedi.

Beyağaç Belediyesi tarafından yürütülen Topuklu Yaylası Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinliklerinin 5'incisi bu yıl 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Beyağaç Belediyesi, Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl geçen yıllara göre daha fazla bir talep olduğunu belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Gülen insanların olduğu bir Beyağaç için gece gündüz çalıyoruz. İlçemizde yaşayan herkesin yüzünün gülmesi için büyük çaba harcıyoruz ve elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. İlçemiz için büyük önem taşıtan Topuklu Yaylası Ethem Hoca ile Gökyüzü Uluslararası Gözlem Etkinliklerinin 5'incisi bu yıl 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şuan katılım için form doldurma işlemleri başladı. Gösterilen ilgiden dolayı, Topuklu Yaylamızda gerçekleştireceğimiz etkinliğimize bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha fazla bir katılımın olacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllardan kat kat üstün bir etkinlik yapacağız. Gökyüzünü, yıldızları seyretmek isteyen herkesi Sandras Dağındaki Topuklu Yaylasına davet ediyoruz" dedi.

"Topuklu Yaylasının 'Astro Turizm Destinasyonu' olarak tanılacak"

Gökyüzü meraklılarını Topuklu Yaylasına davet eden Başkan Pütün, "Topuklu Yaylasının ülkemizin ilk 'Karanlık Gökyüzü Parkı' unvanına sahip olması halinde IDA tarafından bu haberin dünya çapında milyonlarca gökyüzü meraklısına duyurulmasıyla Topuklu Yaylamıza büyük bir ilginin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Bu etkinlik Beyağaç ve Topuklu Yaylası isimlerinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilinirliliğinin artmasını sağlayacak ve yöre halkının sosyal, kültürel, ekonomik gelişimini hızlandıracaktır. Bu etkinlikler her geçen yıl kapsamı genişleterek sürdürülecek ve en yakın zamanda Topuklu Yaylasının 'Astro Turizm Destinasyonu' olarak anılmasını ve tanınmasını sağlayacaktır" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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