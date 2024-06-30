Torbalı'daki Patlamayla İlgili Adli Soruşturma Başlatıldı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Tunç, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.