Toroslar Belediyesi Yeni Döneme Başladı

Politika

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında gerçekleştirdi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Yıldız, 5 yıllık dönem boyunca Toroslar Belediyesinin yönetiminde önemli kararlar alacak meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Toroslar halkının her birinin Toroslar'ın yönetiminde kendisini ifade edebilmeleri gerektiğini belirten Yıldız, "Bunun da temel ögeleri seçilmiş belediye meclis üyelerimizdir. Yani her bir Toroslar halkının ihtiyacını, isteğini, talebini iletebileceği bir belediye meclisimiz var. Bundan sonra Toroslar için ne yapabiliriz, bunu konuşmamız lazım" dedi.

"Hepimiz el birliğiyle çalışacağız"

Alınan kararların Toroslar için hayırlara vesile olmasını dileyen ve ilçenin önünü açılmasını istediklerini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: "Farklı memleketlerden gelmiş olsak da aslında Toroslar'da doğduk ve büyüdük. Hepimiz Toroslar'ın çocuklarıyız ve Toroslar için buradayız. Her birimizin farklı siyasi dünyası, farklı görüşleri, ideolojileri var. Bizim siyasete ve pratiğe bakış açımızı da belirleyen burası olacak. Ama esas olan ve hepimiz için önemli olan Toroslar'ın bulunduğu şartlardan ve konumdan bir adım daha yukarıya çıkmasıdır. İnsanlarımızın daha konforlu ve daha kaliteli hayat sürmesidir. Sokakları temiz, asfaltı dökülmüş, parklarında çocukların oynadığı bir Toroslar hayal ediyoruz. Toroslar için hepimiz el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu.

"Herkesin işini yapması kırmızı çizgimizdir" diyen Yıldız, "Herkes işini yapacak, el birliğiyle Toroslar'ı kalkındıracak. Hangi siyasi partiye oy verdiğine bakmaksızın liyakatı ön planda tutacağız" ifadelerini kullandı.

Belediyenin ciddi bir borç sarmalı içinde olduğunu ve önümüzdeki dönemde ciddi bir tasarruf yapacaklarını dile getiren Yıldız, "Toroslar ilçesinin en acil sorunlarından başlayarak halka ait olan bütçeyi, halkın gerçek ihtiyaçları için harcamak lazım" dedi. - MERSİN