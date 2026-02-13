TR83 Bölgesi'nde Yoksulluk Riski Yüksek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TR83 Bölgesi'nde Yoksulluk Riski Yüksek

TR83 Bölgesi\'nde Yoksulluk Riski Yüksek
13.02.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Özdağ, TR83 Bölgesi'nde her 4 kişiden 1'inin yoksulluk riski altında olduğunu açıkladı.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) "2025 Yaşam Koşulları Araştırması" sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, TR83 Bölgesi'nde her dört kişiden birinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşadığını belirterek, açıklanan verilerin bölgedeki ekonomik kırılganlığı net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Özdağ, TÜİK verilerine göre Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerini kapsayan TR83 Bölgesi'nde nüfusun yüzde 26,2'sinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunduğunu ifade etti. Bu oranın bölgede her dört kişiden birinin ciddi ekonomik risk altında yaşadığı anlamına geldiğini vurgulayan Özdağ, oranlardaki değişimin halkın alım gücünün arttığı şeklinde yorumlanamayacağını dile getirdi.

Samsun'un Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ve Ladik Ovaları gibi Büyük Ova Koruma Alanı statüsünde dört büyük ovaya ve verimli tarım arazilerine sahip olduğunu hatırlatan Özdağ, üretim potansiyeline rağmen yurttaşların giderek yoksullaştığını savundu.

Yaklaşık 1 milyon 390 bin nüfusa sahip Samsun'da 360 ila 400 bin emeklinin yaşadığını belirten Özdağ, kentte her üç haneden birinde ortalama 24 bin ile 26 bin TL bandındaki emekli maaşının temel geçim kaynağı haline geldiğini kaydetti.

Son iki yılda kira bedellerinin özellikle Atakum ve İlkadım ilçelerinde yüzde 100'ün üzerinde arttığını, temel sebze ve meyve fiyatlarının ise son bir yılda yüzde 60-80 bandında yükseldiğini ifade eden Özdağ, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TR83 Bölgesi'nde Yoksulluk Riski Yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti
Kim der ki 56 yaşında Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

19:02
Okan Buruk’tan ilk 11’de sürpriz tercihler
Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz tercihler
18:38
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:34
Derbi öncesi flaş karar Sadettin Saran futbolculara duyurdu
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
16:50
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 19:31:31. #7.11#
SON DAKİKA: TR83 Bölgesi'nde Yoksulluk Riski Yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.