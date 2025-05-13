Trablus'ta Vatandaşlara Evde Kalma Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Trablus'ta Vatandaşlara Evde Kalma Uyarısı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, vatandaşların evde kalmalarını vurguladı ve acil durum numarasını açıkladı.

13.05.2025 02:26
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısını hatırlatarak, tüm Türk vatandaşlarının bu uyarıya uymasını önemli olduğunu vurguladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle istirham olunur" denildi.

Acil durumlar halinde ise vatandaşların +218 92-1429923 irtibat numarasından, konsolosluk çağrı merkezine ulaşılabilecekleri bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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