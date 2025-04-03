Trabzon\'da İmamoğlu\'na destek standında bıçaklı saldırı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük sloganıyla başlatılan İmza Kampanyası için açılan stantta henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde bıçaklı saldırı meydana geldi. Olay anı ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

EKİPLER SOLUĞU BÖLGEDE ALDI

Saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda imza kampanyası için açılan standa yaklaşan bir şahıs, yaşanan tartışma sırasında CHP Gençlik Kolları üyesi bir kişiyi yaraladı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"BİR ANDA SİNİRLENİP GENÇLERE SALDIRMAYA BAŞLADI"

61 Saat'in haberine göre bir görgü tanığı yaşanan olayı şu ifadelerle aktardı; "Masadaki kadın arkadaşımıza ne ile alakalı olduğunu sordu. Ondan sonra farklı şeyler konuşmaya başladı. Milletvekili yemin ediyor da, belediye başkanı yemin etmiyor mu? Kenan Evren'e geldi. Daha farklı boyutlara ulaşmaya başlayınca konuşmanın gidişatı arkadaş da "Tamam" dedi ve gitmesini rica etti. Giderken de konuşa konuşa gitti. Bu sefer Gençlik Kollarından arkadaşlarımız 'Beyefendi' diyerek konuşmaması tarzında yaklaşımları oldu. Bu sefer daha çok sinirlendi ve gençlere saldırmaya başladı. Akabinde geldi masaları tekmeledi ve bir genç arkadaşımızı bacağından bıçakladı" dedi.

SALDIRI ANI TELEFONLA KAYDEDİLDİ

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, "Bizim özgürlük talebimizin olduğu imza standımıza bıçaklı saldırı yapılmıştır. Gençlik kollarından bir arkadaşımız bıçaklanmıştır" derken CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak "Çocukların birine saldırmışlar. Bir tanesini bacağından bıçaklama olmuş bilgisini aldım" ifadelerini kullandı. Öte yandan arbede anı o anlarda bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.