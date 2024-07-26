Trump: 3. Dünya Savaşı'na 2. Dünya Savaşı'ndan daha yakınız - Son Dakika
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Politika

Trump: 3. Dünya Savaşı'na 2. Dünya Savaşı'ndan daha yakınız

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, Orta Doğu'daki durumu değerlendirerek, 3. Dünya Savaşı'na 2. Dünya Savaşı'ndan daha yakın olduklarını söyledi. Trump, ayrıca Kamala Harris'in İsrail'e karşı yaptığı açıklamaları eleştirerek, İsrail'e karşı saygısız olduğunu belirtti.

26.07.2024 22:25
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, "Şu anda 3. Dünya Savaşı'na 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar yakınız" dedi.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen eski Başkan Donald Trump, açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Gazze'de yaşanan insani kriz hakkındaki açıklamalarını hedef alarak, "Bence sözleri saygısızcaydı. İsrail'e karşı pek hoş değildi. Aslında Yahudi olan bir kişinin ona nasıl oy verebileceğini bilmiyorum. Ama bu onlara kalmış bir şey. Ama bana göre İsrail'e karşı kesinlikle saygısızdı" dedi.

Orta Doğu'daki duruma değinen Trump, "Eğer biz kazanırsak, her şey çok basit olacak. Her şey çok hızlı bir şekilde yoluna girecek. Kazanamazsak, Orta Doğu'da büyük savaşlar ve belki de üçüncü bir dünya savaşıyla karşı karşıya kalacağız. Şu anda 3. Dünya Savaşı'na 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar yakınız. Hiç bu kadar yakın olmamıştık, çünkü ülkemizi beceriksiz insanlar yönetiyor" dedi.

"Ben sessiz kalmayacağım"

Harris, Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'de yaşanan insani krizi de gündeme getirdiğini söyleyerek, "2 milyondan fazla insanın gıdaya erişimde ciddi zorluk çektiği, yarım milyon insanın da açlıkla karşı karşıya olduğu vahim insani duruma ilişkin ciddi endişelerimi açıkça ifade ettim" demişti. Gazze'de son dokuz ayda yaşananları "yıkıcı" olarak tanımlayan Harris, ölen çocukların ve güvenlikleri için birden çok kez yerinden edilen çaresiz ve aç insanların olduğunu hatırlatarak, "Bu trajediyi görmezden gelemeyiz. Yaşanan acılara karşı hissizleşemeyiz ve ben sessiz kalmayacağım" ifadelerini kullanmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump: 3. Dünya Savaşı'na 2. Dünya Savaşı'ndan daha yakınız - Son Dakika

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