Trump'a İran Operasyonu Engeli - Son Dakika
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Trump'a İran Operasyonu Engeli

23.07.2026 22:06
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Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran'a askeri müdahalelerini engelleyen tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın ABD Kongresi'nin onayı olmadan İran'a askeri operasyon düzenlemesini engelleyen tasarıyı 214'e karşı 208 oyla kabul etti. Ancak ABD Senatosu'nda oylamaya sunulan benzer nitelikteki bir tasarı, 47'ye karşı 49 oyla reddedildi.

ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Donald Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a yönelik ABD askeri faaliyetlerini sürdürmesini engellemeyi öngören tasarı oylamaya sunuldu. Kongre'nin açık yetkilendirmesi olmadan ABD ordusunun İran'a yönelik çatışmalarda kullanılmasına son verilmesini talep eden "Savaş Yetkileri Kararı" kapsamındaki tasarı, Cumhuriyetçi Parti'den 4 temsilcinin Demokratlarla birlikte tasarı lehinde oy kullanmasının ardından 214'e karşı 208 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ndeki oylama, Kongre'den Trump yönetimine karşı sembolik bir itiraz olarak değerlendirildi.

Benzer bir tasarı senatörlerin desteğini alamadı

İlerleyen saatlerde benzer nitelikteki bir başka tasarı, ABD Kongresi'nin diğer kanadı olan Senato'da oylamaya sunuldu. Ancak Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri faaliyetlerini sınırlandırmayı amaçlayan tasarı, yeterli desteği alamadı. Senato, tasarıyı 49'a karşı 47 oyla reddetti.

Tasarıyı Senato'ya sunan Demokrat Parti üyesi Maryland eyaleti Senatörü Chris Van Hollen, "Kötü bir savaştan iyi bir çıkış yolu yoktur. Bu, Kongre(nin nihayet sorumluluk üstlenmesi için bir fırsattır" dedi.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'a İran Operasyonu Engeli - Son Dakika

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