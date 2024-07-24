Trump'a suikast girişimi görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump'a suikast girişimi görüntüleri ortaya çıktı

ABD Başkan Adayı Donald Trump'a düzenlenen mitingde suikast girişiminde bulunan saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar, vücut kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Saldırganın olaydan önce şüpheli olarak tanımlandığı belirtilirken, suikast girişiminde bulunan kişi keskin nişancılar tarafından öldürülmüştü.

24.07.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlediği mitingde suikast girişiminde bulunan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildikten sonra olay yerinde kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a Pensilvanya eyaletine bağlı Butler kentinde 13 Temmuz'da düzenlediği seçim mitinginde gerçekleştirilen suikast girişimine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, Butler County Acil Durum Hizmetleri Birimi'nden elde ettiği vücut kamerası görüntülerini paylaştı. Beaver County Acil Durum Birimi görevlisinin vücut kamerasından alınan görüntülerde, görevlilerin ve bir Gizli Servis ajanının, saldırıdan sonra etkisiz hale getirilen ve kanlar içinde yerde yatan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'un başında beklediği anlar yer aldı. Konuşmalarda, Trump'ı kulağından vuran Crooks'un saldırıdan önce görüldüğü ve şüpheli şahıs olarak tanımlandığı belirtiliyor. Adı açıklanmayan Gizli Servis ajanı, yerde yatan saldırganın olaydan önce yayılan fotoğraflardaki şüpheli şahsın tanımıyla uyuştuğunu belirterek, "Bir keskin nişancı gördü ve fotoğrafları gönderdi. Bu, o" ifadelerini kullanıyor.

Trump'ı suikast girişiminde kulağından vuran saldırgan, Gizli Servis'te görevli keskin nişancılar tarafından olay yerinde öldürülmüştü. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'a suikast girişimi görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:09 Taksicinin talebi pahalıya patladı Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti Taksicinin talebi pahalıya patladı! Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 17:57:41. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'a suikast girişimi görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement