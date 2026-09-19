Trump, ABD Uzay Kuvvetleri'ne benzer Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuruyor - Son Dakika
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Trump, ABD Uzay Kuvvetleri'ne benzer Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuruyor

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Uzay Kuvvetleri'ne benzer şekilde Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kurduğunu ve yakın gelecekte 'Yapay Zeka Çarı'nı açıklayacağını duyurdu. Trump, yapay zeka sektörünün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Tıpkı ilk başkanlık dönemimde kurduğum ve muazzam bir başarı elde eden ABD Uzay Kuvvetleri gibi, Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuruyorum. Bu doğrultuda, yakın gelecekte 'Yapay Zeka Çarı'nı' (Güvenlik Sorumlusunu) açıklayacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekaya yönelik artan endişelere ve ABD'nin yapay zeka politikasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar boyunca radikal solcu demokratlar tarafından ülkemizi ortadan kaldırmak amacıyla ortaya atılan pek çok sahte olay ve aldatmaca gördük. Rusya, Ukrayna, küresel ısınma, iki azil sahtekarlığı, kadın sporlarında erkekler ve şimdi de yapay zekanın yıkım ve tahribatı. ABD Başkanı olarak bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğim" dedi.

Trump, "Her şey veri merkezlerine yönelik saldırılarla başladı. Ta ki insanlar, bu merkezlerin inşa edildikleri topluluklar için ne kadar zenginlik ve prestij sağladığını fark edene kadar. Bunların sonucu daha yüksek maaşlar, daha düşük vergiler ve daha güvenli sokaklar oldu" ifadelerini kullandı.

Veri merkezlerine yönelik saldırıların büyük ölçüde başarısızlığa uğradığını söyleyen Trump, "Şimdi tıpkı 'küresel ısınma' terimini, çok daha geniş bir şüphe alanını kapsayan 'iklim değişikliğine' çevirdikleri gibi, doğrudan yapay zekanın üzerine gidiyorlar. Biz bu inanılmaz sektörün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyecek veya baskılamayacağız. Aksine, onu destekleyecek, yardım edecek ve büyümesini yakından takip edeceğiz" dedi.

"Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuruyorum"

ABD Başkanı, tüm bunlara rağmen potansiyel kötülükleri de gözetleyeceklerinin altını çizerek, "Bunu halihazırda mevcut olan ceza ve hukuk sistemimiz aracılığıyla çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Bu amaçla, tıpkı ilk başkanlık dönemimde kurduğum ve muazzam bir başarı elde eden ABD Uzay Kuvvetleri gibi, Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuruyorum. Bu doğrultuda, yakın gelecekte 'Yapay Zeka Çarı'nı' (Güvenlik Sorumlusunu) açıklayacağım. Yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler başvurmalı" dedi.

"Çin'in ve dünyanın geri kalanının önündeyiz"

Yapay zekanın sanayi devrimi veya internetin keşfi kadar önemli olduğunu kaydeden Trump, "Yapay zeka, bir sonraki Sanayi Devrimi ya da internet olacak; hatta bunlardan çok daha büyük ve etkili olacak. Ülkemizin GSYH'sinin yüzde 25'ine kadarını oluşturması mümkün. Çin'in ve dünyanın geri kalanının önündeyiz ve bunu böyle sürdürmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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