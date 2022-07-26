Trump: "ABD'ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü" - Son Dakika
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Trump: "ABD'ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü"

26.07.2022 23:30
Trump: "ABD'ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından ilk kez geldiği başkent Wahington DC'de katıldığı bir konferansta, artan enflasyon ve enerji fiyatlarına dikkat çekerek ABD'nin "kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü" ifade etti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından ilk kez geldiği başkent Wahington DC'de katıldığı bir konferansta, artan enflasyon ve enerji fiyatlarına dikkat çekerek ABD'nin "kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü" ifade etti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez başkent Wahington DC'ye geldi. Beyaz Saray'da görevli eski danışmanlarından bazılarının kurduğu düşünce kuruluşu America First Policy Institute tarafından düzenlenen America First Agenda Summit'e katılan Trump, zirvenin açılış konuşmasını yaptı. Trump, sahneye Lee Greenwood'un "God Bless the USA" şarkısı ile çıkarken, kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı ve "ABD, ABD" sloganları ile karşılandı.

Konuşmasında kendi yönetiminin yaptığı işlere değinen Trump, başkan olduğu dönemde ABD'nin "kimsenin daha önce görmediği" gibi gelişen bir ekonomiye, en güçlü ve en güvenli güney sınırına, enerji egemenliğine, düşük benzin fiyatlarına ve enflasyona sahip olduğunu ifade etti. Kendi yönetimi zamanında ABD'ye dünya çapında "çok saygı duyulduğunu" aktaran Trump, aileleri ve işçileri ilk sıraya koyarak "Amerika'yı yeniden harika yaptık" dedi.

ABD'nin "kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü" ifade eden Trump, ABD şehirlerini "gerçek savaş bölgeleri" olarak nitelendirerek, suçluların demokratik yönetim altındaki şehirlerde ve eyaletlerde saltanat kurduğunu öne sürdü. "Böyle bir dönem hiç olmadı" ifadelerini kullanan Trump, sokaktaki şiddete, evsizliğe ve ebeveynleri çocuklarının okula giderken ve okuldan dönerken vurulacağından endişe ettiğine dikkat çekti.

"Artık hukuka saygı ve düzen yok"

Trump, "Önemli bir nedenden dolayı çok farklı bir ülkede yaşıyoruz. Artık hukuka saygı ve düzen yok. Her kökenden her vatandaşın, bu ulusun herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda, şiddet suçlarının kurbanı olma düşüncesi bile olmadan yürüyebilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump: 'ABD'ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü' - Son Dakika

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