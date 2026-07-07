ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Trump'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşıladı.
NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. ABD Başkanı Trump'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşıladı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Trump Ankara'ya geldi, Erdoğan karşıladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?