Trump BM Genel Kurulu'nda Körfez liderleriyle İran savaşını görüşecek - Son Dakika
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Trump BM Genel Kurulu'nda Körfez liderleriyle İran savaşını görüşecek

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Eylül'de New York'ta başlayacak BM Genel Kurulu kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek İran savaşıyla ilgili atılacak sonraki adımları görüşmesi bekleniyor. Görüşmede savaş sonrası stratejiye odaklanılması, diğer Arap ve Müslüman liderleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Eylül'de New York'ta başlayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek İran savaşıyla ilgili atılacak sonraki adımları görüşmesi bekleniyor.

ABD'nin New York kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na sayılı günler kaldı. ABD merkezli Axios haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Eylül'de başlayacak olan BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek İran savaşıyla ilgili atılacak sonraki adımları görüşmesinin beklendiğini aktardı.

Haberde, Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'ın liderleri veya dışişleri bakanlarıyla görüşeceği belirtilerek, görüşmede savaş sonrası stratejiye odaklanılmasının beklendiği ifade edildi. Haberde, görüşmenin diğer Arap ve Müslüman liderleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceği ihtimali olduğuna da yer verildi.

Haberde ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da New York'ta Trump ile görüşmek istediği ancak İsrailli bir kaynağa göre henüz herhangi bir görüşme planlanmadığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
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