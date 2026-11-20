Trump, Çin temaslarının ardından döndü, Çin ve Rusya'nın etkilendiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki temaslarının ardından ülkesine döndüklerini açıkladı. Trump, ziyaretin ülke tarihinde Asya'ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden biri olduğunu belirterek Çin ve Rusya'nın çok etkilendiğini, kendisinin de etkilendiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki temaslarına ilişkin, "Dün akşam ülke tarihinde Asya'ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden birinin ardından ülkemize döndük. Çin çok etkilendi. Rusya çok etkilendi. Ben çok etkilendim" dedi.
Kaynak: İHA
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