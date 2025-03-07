Trump'dan Hamaney'e Nükleer Mektup

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e mektup göndererek nükleer silah programı için müzakere talebinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a verdiği röportajda Trump'ın İran'ın dini lideri lideri Ali Hamaney'e mektup gönderdiğini ifade edildi. ABD Başkanı Trump röportajında, Hamaney'e Perşembe günü gönderdiği mektubunda İran'la bir nükleer anlaşmayı müzakere etmek istediğini söyleyerek, "Umarım müzakere edersiniz dedim, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Bence onlar da mektubu bekliyorlar. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzdur, çünkü başka bir nükleer silaha izin veremezsiniz" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın müzakere etmemesi ihtimaline değinerek, "Eğer İran müzakerelere girmezse, onlar için çok kötü olur. İran'ın nükleer silahları olmamalı. Başka seçenekler de mevcut" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. - WASHINGTON