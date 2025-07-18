Trump, Epstein\'e Mektup İddiasını Yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Jeffrey Epstein'ın arkadaşları, 50'nci doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti' içerikli haberi yalanladı. Haberi sahte olarak nitelendiren Trump, kendisine atfedilen mektupla ilgili, "Bunlar benim sözlerim değil, benim yazım tarzım böyle değil" dedi. Trump, haberi yayınlayan kuruluşa dava açacağını da duyurdu.

Konuyla ilgili başka bir paylaşımında ise Trump, "Jeffrey Epstein'e verilen abartılı ilginin ardından, Adalet Bakanı Pam Bondi'den, mahkemenin onayı şartıyla, konuya ilişkin tüm Büyük Jüri ifadelerinin sunulmasını istedim. Demokratlar tarafından sürdürülen bu sahtekarlık artık sona ermeli" dedi.