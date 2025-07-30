Trump Epstein ile İlişkisini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Trump Epstein ile İlişkisini Açıkladı

30.07.2025 13:51
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Trump, Epstein'ın Mar-a-Lago'daki SPA çalışanını kaçırdığını ve aralarının bozulduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'ın Mar-a-Lago'daki SPA çalışanı genç bir kadını "kaçırdığını" ve bunun ardından aralarının bozulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya dönüşünde Air Force One'da yaptığı açıklamada Jeffrey Epstein ile ilişkisine yönelik ilginç açıklamalarda bulundu. Trump, Epstein'ın Mar-a-Lago'daki SPA çalışanı genç bir kadını "kaçırdığını" ve olayın ardından Epstein ile aralarının bozulduğunu dile getirdi. Trump, "İnsanlar Mar-a-Lago SPA'sından çıkarıldı, Epstein tarafından işe alındı. Başka bir deyişle gittiler. Bunu duyduğumda ona 'Dinle, bizim insanlarımızı almanı istemiyoruz' dedim. ve sonra çok geçmeden bunu tekrar yaptı. Ben de 'Buradan defol' dedim" ifadelerini kullandı. Trump, bu çalışanlardan birinin Epstein'ın en tanınmış suçlayıcılarından biri olan merhum Virginia Giuffre olduğunu iddia etti.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde 2019'da intihar eden ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'den şikayetçi olan Virginia Roberts Giuffre, evinde intihar etmişti. Virginia Giuffre'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada, istismarın getirdiği yükün artık dayanılmaz bir hale geldiği ve Giuffre'nin birkaç yıldır yaşadığı çiftlikte intihar ettiği belirtilmişti. Açıklamada, "Kalbimiz paramparça olmuş bir şekilde Virginia'nın dün gece Batı Avustralya'daki çiftliğinde hayatını kaybettiğini duyuruyoruz. Hayatı boyunca cinsel istismar ve insan ticareti mağduru olduktan sonra intihar etti. Virginia, cinsel istismar ve insan ticaretine karşı verilen mücadelede azimli bir savaşçıydı. Hayatta kalan birçok kişi için umut ışığı oldu. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ışığı hep parladı. Yokluğu, tarif edilemez bir şekilde hissedilecek" ifadeleri kullanşmıştı.

Epstein'in ifşa edilmesinde kilit bir rol üstlenen ve ana davacı olan Giuffre, 3 hafta önce bir okul otobüsünün arabasına çarpmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ölümüne birkaç gün kaldığını yazmıştı.

Epstein davasının sembol ismiydi

Virginia Giuffre, 2000 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki tatil kompleksi Mar-a-Lago'da soyunma odası asistanı olarak çalışırken İngiliz sosyetesinden Ghislaine Maxwell ile tanıştığını ve Maxwell'in kendisine ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in masaj terapisti olarak çalışma teklifini ilettiğini anlatmıştı. Giuffre, bu süreçte ABD'li milyarder Epstein'in kendisini cinsel amaçlarla arkadaşlarına ve müşterilerine sunduğunu iddia etmişti. ABD'li milyarder iş adamı Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan ve 14 yaşından küçük onlarca kız çocuğuna karşı cinsel taciz ve istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'taki federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra suçlu bulunarak cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. Ghislaine Maxwell ise Epstein'ın istismarına yardım etmekten suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Prens Andrew aleyhinde 2021'de dava açmıştı

Giuffre ayrıca, 17 yaşındayken insan ticareti yoluyla İngiliz Kraliyet ailesinden York Dükü Prens Andrew'e gönderildiği ve Andrew'in cinsel istismarına maruz kaldığı iddiasında bulunmuştu. 2021'de New York'taki federal mahkemede Prens Andrew aleyhinde dava açan Giuffre, Andrew'ün 17 yaşındayken kendisine 3 defa cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmüştü. Prens Andrew suçlamaları reddetmiş, 2022 yılında Andrew ve Giuffre para karşılığında uzlaşıya varmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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