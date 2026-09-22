Trump, Gazze Barış Kurulu ülkelerine milyarlarca dolarlık katkı için minnettar oldu

Trump, Gazze Barış Kurulu ülkelerine milyarlarca dolarlık katkı için minnettar olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu ülkelerinin yardım çalışmalarına sağladığı milyarlarca dolarlık katkı için minnettar olduğunu söyledi. Trump, bu paraların doğrudan Gazze'nin yeniden imarına gittiğini belirterek Türkiye dahil birçok ülkenin cömert davrandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze Barış Kurulu'na üye ülkelerin yardım çalışmalarına sağladığı milyarlarca dolar katkı için minnettarız. Bu paralar doğrudan Gazze'nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gidiyor. Fas, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve daha birçok ülke katkıda bulundu. Bu ülkeler son derece cömert davrandı" dedi.
Kaynak: İHA
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