Trump: Hizbullah'ı Suriye'ye Bırakmalı

ABD Başkanı Donald Trump: " İsrail'e, Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini söyledim. Açık konuşmak gerekirse, bence bunu daha iyi yaparlar. Örneğin anlaşmayı imzalamamıza iki saat kala Beyrut'ta bir saldırı oldu. Güneyde falan değildi; doğrudan Beyrut'taydı. Bundan hiç hoşlanmadım. Hoşlanmadığımı da kendilerine açıkça ilettim." - PARİS