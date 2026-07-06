Trump'ın Ankara programı netleşti - Son Dakika
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Trump'ın Ankara programı netleşti

06.07.2026 15:11
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geleceği Ankara'daki 7-8 Temmuz programının detayları belli oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geleceği Ankara'daki 7-8 Temmuz programının detayları belli oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacak. White House tarafından yapılan bilgilendirmede Trump'ın Ankara programının detayları belli oldu. Yarın TSİ 14.15 sıralarında Ankara'ya varması beklenen Trump, 15.00'da resmi karşılama töreni ve askeri karşılama törenine katılacak. 15.15 sıralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Trump, 19.05'de ise NATO Liderler Sosyal Yemeği'ne katılacak.

Trump, 8 Temmuz Çarşamba günü ise 10.30'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelecek ve 10.50'de zirve öncesinde resmi karşılama törenine katılarak aile fotoğrafı çektirecek. 11.15'te NATO Liderler Çalışma Oturumuna katılacak olan Trump, 14.30'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15.30'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşecek. Trump, daha sonra 16.15'te ise basın toplantısını gerçekleştirerek Ankara temaslarını tamamlamasının ardından Ankara'dan ayrılacak. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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