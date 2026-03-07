Trump'ın Kartel Karşıtı Koalisyonu

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden devlet başkanları ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, bölgedeki ülkelerdeki kartel tehditleriyle mücadele için Kartel Karşıtı Koalisyonu'nu kurduklarını ve 17 ülkenin resmen ittifaka katıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Miami şehri yakınlarındaki Doral ilçesinde 12 ülkenin devlet başkanı ve hükümet yetkililerinin katılımıyla düzenlenen "Amerikalar Kalkanı" Zirvesi'nde konuştu. Zirvedeki konuşmasına başkanlığı döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiği mesajıyla başlayan Trump, "Yeryüzünde buna benzer bir ordu yok. Yakınından bile geçemezler. İran'da çok iyi gidiyoruz. Sonuçları görüyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. Üç gün içinde 42 donanma gemisini etkisiz hale getirdik. Bazıları çok büyüktü. Bu, İran donanmasının sonu oldu. Hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. İletişim ve telekomünikasyon sistemleri çöktü. Şimdi nasıl iletişim kurduklarını bilmiyorum ama sanırım bir yolunu bulacaklardır" dedi.

"Dünyaya bir iyilik yaptık"

İran'ın nükleer silah edinmeye çok yaklaştığı iddiasını yineleyen Trump, "Eğer Geceyarısı Çekici Operasyonu'nu gerçekleştirmeseydik, o silaha sahip olacaklardı. Sekiz ay önce sahip olacaklardı. Nükleer silahları olacaktı ve bunların çıldırmış olduğunu biliyorsunuz. Onu kullanırlardı. Bu yüzden, dünyaya bir iyilik yaptık" dedi.

"17 farklı ülkeden temsilciler, bu yeni ittifaka resmen katıldı"

Bugün Batı Yarımküre'nin dört bir yanından liderlerin katılımıyla yeni bir askeri koalisyon kurmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Trump, "Bu askeri ortaklığa, Amerikalar Kartel Karşıtı Koalisyonu adını veriyoruz. Bu, ihtiyaç duyduğumuz şey. Bu bölgede büyük ölçüde uyuşturucuyla bağlantılı karteller var ve inanılmaz hızlı büyüyorlar" dedi.

Trump, "17 farklı ülkeden temsilciler, bu yeni ittifaka resmen katıldı. Anlaşmamızın özü, bu karanlık kartelleri ve terör ağlarını, askeri güç kullanarak tamamen yok etmektir. Onlardan kurtulacağız. Ama yardımınıza ihtiyacımız var. Sadece nerede olduklarını söylemeniz yeterli. Muhtemelen son dönemde fark etmişsinizdir, çok etkileyici silah sistemlerimiz var" şeklinde konuştu.

ABD'nin yıllarca ihmal ettiği bölgede "Amerikalar Kalkanı" adlı yeni bir teşkilat da kuracaklarını ifade eden Trump "On yıllardır bu bölgede liderler, geniş toprakların suç örgütlerinin kontrolüne geçmesine izin verdi. Ülkelere yayılan çeteler kontrolü ele aldı ve ülkelerinizin bazı yerlerini yönetmeye başladılar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Size yardımcı olacağız" dedi.

Trump, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz. Son derece hassas silahlar ve doğrudan oturma odasına girer, kartel üyesinin sonu olur" ifadelerini kullandı. Son bir yıl içerisinde dünyanın ABD'nin güç üstünlüğüne tanık olduğunu söyleyen Trump, "Orduyu yeniden inşa etmek için çok zaman harcadım. Bir trilyon dolardan fazla harcama yaptık. Şimdi yeni bir bütçe yaptık. Belki bir buçuk trilyon dolara çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Savaş, Putin ve Zelenskiy arasındaki nefret nedeniyle son bulmuyor"

Kendisine "çok militarist" diyenler olacağını fakat bugüne kadar 8 savaşa son verdiğini söyleyen Trump, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın çözüme kavuşturulamamış olmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki nefrete bağladı. Trump, "Nefret o kadar büyük ki, anlaşmaları çok zor. Gerçekten zor. Ne olacak göreceğiz. Birçok kez sonuca çok yaklaştık ama taraflardan biri geri çekildi" dedi.

"Kartellerin merkez üssü Meksika"

Bölge ülkeleriyle kurulan yeni koalisyonu, Orta Doğu'da terör örgütü DAEŞ'e karşı kurulan koalisyona benzeten Trump, "Kabul etmemiz gereken şey, kartel şiddetinin merkez üssünün Meksika olduğu. Meksika kartelleri, bu yarımkürede kan dökülmesi ve kaosun büyük bölümünü körüklüyor ve yönetiyor. ABD hükümeti, ulusal güvenliğimizi savunmak ve Amerikan halkının güvenliğini korumak için gerekli olan her şeyi yapacaktır" açıklamasını yaptı. Trump, "Karteller Meksika'yı yönetiyor. Buna izin veremeyiz. Hem bize, hem de size çok yakınlar" ifadelerini kullandı.

"Venezuela hükümetini hukuken tanıdık"

"En büyük kartel liderlerinden biri" olarak tanımladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ardından Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodrigues ile yakın çalıştıklarını söyleyen Trump, "Çok büyük miktarda petrol çıkarıyoruz. Onlar da çıkarıyor. Şu anda tarihlerinde hiç olmadığı kadar para kazanıyorlar" dedi.

Trump, "Bu hafta Venezuela hükümetini resmen tanıdığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Onları hukuken tanıdık. Ayrıca Venezuela ile tarihi bir altın anlaşması yaptık. Buna 'Altın Anlaşma' diyoruz. Bu anlaşma, iki ülkenin birlikte çalışmasını ve Venezuela altınının ve diğer minerallerin satışını kolaylaştıracak. Çok büyük miktarda altınları var. Çok iyi toprakları var ama daha önce bu zenginliği kullanamıyorlardı" dedi.

"Küba artık yolun sonuna geldi"

Venezuela'nın ardından Küba'da da tarihi bir değişim beklediklerini söyleyen Trump, "Küba artık yolun sonuna geldi. Paraları yok, petrolleri yok. Kötü bir ideolojileri, uzun zamandır kötü olan bir rejimleri var. Eskiden Venezuela'dan para alıyorlardı, petrol alıyorlardı, ama artık Venezuela'dan oraya ne para ne de petrol gidiyor. Küba, mevcut haliyle son günlerini yaşıyor. Yeni ve daha iyi bir hayatı olacak. Şu anki haliyle son günlerinde" şeklinde konuştu.

"Bu yarımkürede düşmanca dış nüfuza izin vermeyeceğiz"

Venezuela ve Küba konusunda ABD'nin yeni doktrini çerçevesinde hareket ettiklerini söyleyen Trump, "Bu yarımkürede düşmanca dış nüfuza izin vermeyeceğiz. Panama Kanalı da buna dahildir" dedi.

Bölgenin muazzam potansiyeline ulaşmak için suç çeteleri ve kartellerin halk üzerindeki hakimiyetinin kırılması gerektiğini de ifade eden Trump, "Bu odadaki liderlerin cesareti ve kararlılığıyla, ülkelerimizi daha güvenli, daha güçlü, daha zengin ve her zamankinden daha başarılı hale getireceğiz" dedi.

Trump, konuşmasının ardından Amerikalar Kartel Karşıtı Koalisyonu'nun resmen başlatılmasına ilişkin bildiriye imza attı.

Zirveye, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Honduras Devlet Başkanı Tito Asfura, Guyana Devlet Başkanı Muhammed İrfan Ali, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira, Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves Robles, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader ve Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast da katıldı etti. - WASHINGTON