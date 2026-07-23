Trump'ın Taklitçisi Genç Viral Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada onun jest, mimik ve hareketlerini taklit eden bir gencin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia eyaletindeki Marietta şehrinde bulunan bir lisede yaptığı konuşma ilginç anlara sahne oldu. Trump'ın arkasına oturan 3 gençten birinin konuşmanın bazı bölümlerinde ABD Başkanı'nın jest, mimik ve hareketlerini taklit ettiği görüldü. Gençlerin Trump'ın ses tonunu yükselttiği bazı bölümlerde kahkahalara boğulması dikkat çekerken, taklit anları sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı videolardaki kişinin taklit yeteneğini eğlenceli bulduğunu belirtirken, bazıları ise birçok ünlü ismin taklidini yapan Trump'ın bu kez kendi seçmenleri tarafından taklit edilmesini ilginç olarak nitelendirdi. - GEORGIA